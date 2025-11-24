El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las fiestas del Carmen y Santanatxu tendrán lugar en el mes de julio. A.E.U

Amorebieta lanza una encuesta a los vecinos sobre las fiestas patronales

Con el objetivo de recoger ideas y propuestas sobre qué conciertos, actividades o eventos gustaría disfrutar en la programación a través de un formulario disponible hasta el próximo 31 de diciembre

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

AMOREBIETA-ETXANO

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

Como cada año, y en el marco de su compromiso con la participación ciudadana, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en marcha una encuesta para recoger ideas y propuestas sobre qué conciertos, actividades o eventos les gustaría disfrutar a los vecinos en las próximas fiestas del Carmen y Santanatxu del mes de julio, con la intención de realizar una programación para todos los vecinos. Estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre y se puede rellenar en un enlace (https://forms.office.com/e/hYL79Yp8fd.) facilitado por el Consistorio. «Queremos que participen con iniciativas y formen parte de la programación festiva» subrayaron.

