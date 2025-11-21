El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La entrada será gratuita. E.C

Amorebieta acogerá durante el fin de semana un festival de juegos de mesa

El evento ofrecerá partidas de rol, zona familiar y comercial, y actividades para todas las edades

Leire Merino

Amorebieta

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:04

Este fin de semana se celebra Jokoan 2025, el festival de juegos de mesa, en el frontón del Centro Zelaieta de Amorebieta. Mañana se ofrecerán cuatro partidas de rol y un evento especial relacionado con el juego de cartas One Piece, incluida la presentación de una nueva carta. Durante ambos días, de 11.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, habrá actividades para todas las edades, distribuidas en tres zonas: general (mayores de 9 años), familiar (desde 4 años, con reserva previa) y comercial, a cargo de la tienda Joker. La entrada es completamente gratuita.

