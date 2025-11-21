Amorebieta acogerá durante el fin de semana un festival de juegos de mesa El evento ofrecerá partidas de rol, zona familiar y comercial, y actividades para todas las edades

Leire Merino Amorebieta Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

Este fin de semana se celebra Jokoan 2025, el festival de juegos de mesa, en el frontón del Centro Zelaieta de Amorebieta. Mañana se ofrecerán cuatro partidas de rol y un evento especial relacionado con el juego de cartas One Piece, incluida la presentación de una nueva carta. Durante ambos días, de 11.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, habrá actividades para todas las edades, distribuidas en tres zonas: general (mayores de 9 años), familiar (desde 4 años, con reserva previa) y comercial, a cargo de la tienda Joker. La entrada es completamente gratuita.