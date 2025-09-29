El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotos de familia de los diferentes equipos femeninos. DAVID ROMAN

120 mujeres se unen por el rugby en Durango

El club local Durango Rugby Taldea congrega a diferentes clubes de Bizkaia en la sexta edición del 'Durango Neskak Rugby Txapela 2025'

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:45

El Durango Rugby Taldea organizó el pasado sábado la 'VI. Durango Neskak Rugby Txapela 2025'. Es una iniciativa del club para impulsar el rugby femenino en Euskadi. Los partidos se disputaron por la tarde y el torneo consta de seis equipos divididos en dos grupos de tres que jugaron una fase de grupos de todas contra todas y después una fase final para determinar el equipo ganador de la txapela.

Además del equipo de casa, participaron el Universitario Bilbao Rugby Taldea, con dos equipos, Elorrio Rugby Taldea, Gaztedi Rugby Taldea y el Hernani Club Rugby Elkartea. En total unos 120 mujeres que lucharon en Euskadi por impulsar el rugby femenino en el campeonato que contó con el patrocinio de La Salve y el Ayuntamiento de Durango.

DAVID ROMAN
Con el buen tiempo y con más de 200 espectadores, la competición gozó de un ambiente inmejorable. La primera fase contó con dos grupos de tres equipos y las semifinales depararon el duelo entre Gaztedi y Elorrio por un lado y por otro, el enfrentamiento entre los dos equipos de Bilbao. En la final, el equipo de UniBilbao 1 se impuso a Gaztedi.

Las chicas del Durango Rugby Taldea, a pesar de no haber conseguido el objetivo de jugar las semifinales, hicieron un buen campeonato. Siendo un equipo tan joven, fue una buena demostración de sí mismo y de integración.

Se sabe que sin el tercer tiempo no hay partidos de rugby. Una vez más, jugadores y espectadores tuvieron la oportunidad de recuperar sus fuerzas y de hablar sobre los pormenores de los lugares en los que se han vivido. Todo ello ambientado con comida, bebida y música. «Además de los jugadores y el público, no podemos olvidar a los árbitros necesarios para el partido y al equipo de enfermería que atendieron a todos ellos. Dar las gracias, en definitiva, tanto a La Salve como al Ayuntamiento de Durango, a todos los patrocinadores de este campeonato y a los voluntarios», subrayó el club oval.

DAVID ROMAN Y VIR SAGARDUY

