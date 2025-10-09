11.000 pañuelos de solidaridad La asociación Junta de Ayuda a Enfermos de Durango e Iurreta (JAED) dará color desde mañana a las fiestas de San Fausto para ayudar con la recaudación a las familias con menos recursos

Por una buena causa. Miles de durangueses lucirán a partir de mañana el pañuelo azul y blanco de las fiestas de San Fausto gracias a la asociación Junta de Asistencia a Enfermos de Durango e Iurreta (JAED), que saca a la calle todos los años este elemento decorativo a un precio módico de dos euros y lo recaudado se destinará a ayudar a las familias con menos recursos. Los pañuelos estarán presentes en la totalidad de actos festivos, desde el txupinazo hasta los famosos dulces artopiles (magdalenas con trozos de manzana) o los célebres 'Zezenak Dira'.

Los 11.000 pañuelos cuentan con un lema fundamental en los actos festivos 'Gozatu jaiak errespetuz' y se venden en más de 80 bares y establecimientos de la localidad y en algunos de ellos ya están agotados. «Se ha distribuido por toda la localidad y ha cambiado el hábito de compra, ya que antes los vecinos se decantaban por hacerse con el pañuelo casi a última hora y ahora lo hacen con antelación. Es tradición y tenemos como el doble sentir y de hacer pervivir esta bonita tradición», subraya su voluntario, Iñigo Murgoitio.

Este colectivo atiende a las personas con menos recursos, en colaboración con los servicios sociales de la Mancomunidad del Duranguesado y de los Ayuntamientos de Durango e Iurreta y otras entidades como Cáritas o Cruz Roja. «La labor principal es la gestión de la distribución de alimentos y todas las semanas preparamos cestas para distribuir a las familias más necesitadas compuesta por productos como pasta, arroz, tomate, galletas, conservas, aceite. Nosotros aportamos también carne picada, pescado y productos de higiene como jabón o aseo personal», confiesa Murgoitio.

Además, realizan dos colaboraciones con el instituto Fray Juan de Zumárraga de la villa y Juan Orobiogotia de Iurreta y reparten fruta para los alumnos con menos recursos. «En algunas casas no llega el dinero para eso y de esta forma pueden llevar una dieta saludable», recalcan desde el colectivo. Además, los jóvenes del segundo centro realizan un voluntariado en la propia JAED con la preparación y elaboración de la cesta un día a la semana.

Megacesta solidaria el día de Reyes

En Navidades, además, este colectivo organiza una megacesta solidaria de Reyes en Durango. En la edición anterior, vendieron 76.999 números a 1,5 euros, regando el municipio de ilusión y de regalos con viajes, un jamón ibérico de bellota, televisiones, cámaras de fotos, relojes, bicicletas... siendo una de las cestas más populares de Euskadi. El dinero recaudado irá destinado a atender a las personas en riesgo de exclusión social, con la entrega de comida en colaboración con el Banco de Alimentos de Bizkaia y ayuda económica.

«Siempre se agotan, tienen mucho éxito. En muchos establecimientos, han vendido todos. La gente es muy solidaria en el pueblo, en los últimos tres años hemos duplicado, la progresión es muy buena. Es muy importante colaborar con la gente, hemos añadido el pescado para ese plus de proteína y compramos semanalmente para poder seguir haciendo nuestra compra y ayudar a la gente«, subraya otra de sus integrantes, Susana Lorenzo, que anima a los vecinos a que se hagan socios -actualmente cuentan con 110-.

«Solemos hablar con el Ayuntamiento para saber qué idea es la que quiere resaltar. Algunos años hemos apoyado la no violencia y cada año suele ser de una temática. Este año, el lema es de 'Gozatu jaiak errespetuz', queremos dar color a las fiestas y es un impulso también para nuestros fondos, para visibilizar la labor y apoyar nuestros proyecto», confiesa Lorenzo.

Otra de las voluntarias, Bego Jiménez, recalca que cuando dejó de trabajar, «tenía muy claro que quería hacer un trabajo social». «Estoy encantada de ayudar a la gente y que nos den las gracias. Vengo los martes y jueves, pero yo no interpreto que ayudo, me gusta el trato con la gente y la gente es muy solidaria en este pueblo», manifiesta.

Por otro lado, Fátima Sánchez va más allá y recalca que no es solo la cantidad que se recauda, sino que lo más importante «es concienciar en un pueblo tan generoso y que cada vez compra más. Que identifiquen el pañuelo de fiestas con la JAED es un orgullo, siempre pensando que ese dinero es para una buena causa como ayudar a la gente que tiene necesidades«.