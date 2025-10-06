Solucionadas las retenciones en el Txorierri por un accidente entre dos vehículos
Otro siniestro en la rotonda de Artaza ha provocado también caravanas en esa zona
Lunes, 6 de octubre 2025, 17:41
Un accidente entre dos vehículos en Derio ha provocado retenciones en el Corredor del Txorierri en dirección a San Sebastián. En concreto, alrededor de dos kilómetros de caravana en una hora en la que muchas personas abandonan sus puestos de trabajo. El choque, sin heridos, ha sido antes de la cinco de la tarde de este lunes. Para las seis y cuarto ya se habían solucionad los problemas.
Mientras tanto, también se ha producido otro siniestro entre tres coches en la rotonda de Artaza. En este lugar también se han producido problemas para circular.
En actualización
