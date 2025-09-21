El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios turistas acceden a las inmediaciones de uno de los pisos turísticos ubicados en los bajos de una promoción protegida en Santutxu. Manu Cecilio

Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao

Santutxu ·

Una empresa ofrece para alquiler vacacional los locales de cinco bloques de viviendas construidos por el Gobierno vasco

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:17

En el año 2000 el Gobierno vasco impulsó a través de la sociedad pública Visesa 152 viviendas de protección oficial en la calle José María ... Lidón, en el barrio bilbaíno de Santutxu. La promoción se entregó en 2005 bajo un régimen de protección que caducaba a los 20 años (este 2025 los domicilios se podrán vender a precio de mercado) y contaba, además de pisos, con trasteros, garajes y ocho locales, situados en los bajos de los diversos edificios. Los domicilios fueron adjudicados a propietarios que cumplían con los requisitos de Etxebide y los locales, comercializados. Seis se vendieron a dos sociedades jurídicas distintas. Otros dos se transmitieron a personas físicas y solo uno sigue en manos de Visesa.

