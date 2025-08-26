El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El entorno de Artaza canalizará los accesos al subfluvial desde la margen derecha. Manu Cecilio

La Diputación lanza el primer contrato del túnel bajo la ría, la gran obra del próximo lustro

Licita por 147 millones las obras del enlace de Artaza, que empezarán en primavera

Octavio Igea

Octavio Igea

Martes, 26 de agosto 2025, 00:55

El proyecto del subfluvial, el túnel bajo la ría que unirá Leioa y Portugalete ofreciendo una alternativa que ayude a descongestionar el Puente de Rontegi, ... ya está en marcha. La Diputación acaba de lanzar el primero de los cinco supercontratos en los que va a dividir la obra viaria más importante que se va a ejecutar en el territorio durante el próximo lustro. Todo comenzará con el enlace de Artaza, que conectará la puerta de entrada a la infraestructura en la margen derecha con la galería que cruzará el lecho fluvial. El presupuesto estimado roza los 147 millones y la idea del Gobierno foral es que, una vez que se elija constructora, los trabajos arranquen la próxima primavera.

