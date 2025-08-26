El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 'nuevo método austriaco' para perforar: más lento y barato

Se trata del método que se utiliza en prácticamente todas las obras que requieren excavar el subsuelo en Euskadi

O. Igea

Martes, 26 de agosto 2025, 10:58

El proyecto de ejecución del enlace de Artaza también aporta cierta información general de la obra del subfluvial. Explica, por ejemplo, que el túnel bitubo – ... uno por cada sentido de circulación– que se ejecutará bajo la ría alcanzará los 45 metros de profundidad para evitar el suelo aluvial que caracteriza la vega de Lamiako. Se trata de un terreno arenoso compuesto por sedimentos transportados por el agua que han acabado dando forma a la zona y en los que es imposible cimentar ninguna estructura por su inestabilidad. Es debajo donde debe buscarse roca sobre la que crear el túnel que unirá la margen derecha y la izquierda.También se sabe que los trabajadores que atacarán el lecho fluvial desde Leioa y Sestao lo harán utilizando el sistema NATM, acrónimo en inglés que significa 'Nuevo método modificado austriaco'.

