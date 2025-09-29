Detenidos dos menores por intentar robar amenazando con un cuchillo a una persona en el Parque Etxebarria
La Policía Municipal arrestó a los dos jóvenes en Solokoetxe cerca de una hora después
H. Rodríguez | S. Osorio
Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:13
La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a dos menores que trataron de robar a una persona amenazándole con cuchillos en el Parque Etxebarria. Según ... han confirmado fuentes municipales, los hechos sucedieron este domingo por la noche. La víctima ha resultado ilesa y los dos jóvenes fueron arrestados una hora después en Solokoetxe.
Hacia las 21.30 horas, una persona se encontraba sentada en un banco cuando se le acercaron dos individuos con sendos cuchillos. Los dos detenidos intentaron robar varios objetos a la víctima intimidándole con estas armas blancas, una de ellas de 10 centímetros.
Al no conseguir su objetivo, los autores de los hechos huyeron del lugar. Sobre las 22.15 horas un testigo de los hechos contacta con la Policía local tras ver a los dos menores en Solokoetxe. De inmediato, una patrulla acudió a este barrio bilbaíno, escenario hace poco más de una semana del asesinato del joven Haitam. Allí, los agentes identificaron a los menores y les arrestaron como presuntos autores de un robo con intimidación.
