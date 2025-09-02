Detenido por robar y agredir a un conocido en su vivienda de Zierbena El agresor, de 37 años, le propinó a la víctima diversos golpes y patadas exigiéndole dinero y apropiándose de una caja con objetos de valor

Marina León Martes, 2 de septiembre 2025, 14:52

La Ertzaintza detiene a un hombre de 37 años por robar y agredir a un hombre en el interior de su propia vivienda. Ha sucedido este lunes en Zierbena. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, pasadas las 22.00 horas, el presunto agresor era un conocido de la víctima, que le siguió hasta su casa y accedió con él al interior de la vivienda.

Una vez dentro, el detenido le propinó diversos golpes y patadas exigiéndole dinero y apropiándose de una caja de caudales -diseñada para guardar de forma segura dinero, documentos u otros objetos de valor-. Este salió corriendo del domicilio y la víctima alertó a los servicios de emergencia. El presunto autor fue localizado poco después en las inmediaciones.

Como consecuencia de la agresión, el propietario de la vivienda presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo y tuvo que ser trasladado al hospital.Tras la realización de las diligencias oportunas en dependencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.