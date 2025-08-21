Detenido cuando robaba en una vivienda de Bilbao tras escalar por una ventana

Un joven de 28 años ha sido detenido por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de un domicilio en Bilbao. Según ... han informado fuentes del Departamento de Seguridad, los agentes le sorprendieron 'in fraganti' revolviendo los cajones de varios muebles.

Patrullas de Protección Ciudadana de la Ertzain-etxea de Bilbao acudieron este miércoles por la noche a un domicilio del barrio de Elorrieta, donde presuntamente se había cometido un robo con fuerza. La propietaria había vuelto de vacaciones. Al intentar abrir la puerta no podía hacerlo y solicitó un cerrajero.

Tras conseguir acceder al domicilio, con el consentimiento de la dueña, los agentes localizaron a un hombre en el interior, que había revuelto enseres y sacado fuera los cajones de los muebles del salón y del dormitorio principal. La patrulla policial observó en el baño una persiana forzada y una ventana abierta, además de unas huellas de zapatilla en el alféizar, por donde supuestamente había entrado el autor de los hechos.

Ante la evidencia del delito, el recurso de la Ertzaintza procedió a la detención del hombre, de 28 años, por un robo con fuerza en domicilio con escalo. Al finalizar las diligencias en la Ertzain-etxea, el arrestado será puesto hoy a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao.