Un ladrón golpea en la cabeza al dueño de la casa en la que estaba robando al ser pillado 'in fraganti'

Un joven de 29 años ha sido detenido como presunto autor del robo con fuerza en una casa unifamiliar en Sondika y agredir a uno ... de sus residentes. Según han informado este lunes fuentes del Departamento de Seguridad, el arrestado le golpeó con una herramienta en la cabeza cuando este le sorprendió rebuscando en una mesilla.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo mientras los moradores de la vivienda se encontraba durmiendo. Según consta en la denuncia que se presentó posteriormente, una de las personas residentes en la vivienda se despertó sobre las seis de la mañana y se encontró a un desconocido en el dormitorio robando en el cajón de una mesilla. Al verse sorprendido, el ladrón le golpeó en la cabeza con una herramienta y se produjo un forcejeo entre ellos. El detenido optó por huir del lugar por una ventana.

El autor de los hechos se había adueñado de varios objetos, joyas y dinero en metálico. Sin embargo, en su huida perdió parte del botín. Los ocupantes de la vivienda llamaron a la Ertzaintza y tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la comisaría de Erandio se personaron en el lugar.

Tras abrirse la correspondiente investigación y llevarse a cabo las primeras pesquisas, este miércoles al mediodía, el sospechoso fue detenido. En la misma noche se produjo otro robo en una vivienda muy próxima y se investiga la posible implicación del arrestado en el mismo. El detenido, que cuenta con antecedentes similares, será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.