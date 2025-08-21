El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones en el Alto de Santo Domingo por dos accidentes y sigue el atasco en el Txorierri
Sondika

Un ladrón golpea en la cabeza al dueño de la casa en la que estaba robando al ser pillado 'in fraganti'

El arrestado, que podría estar implicado en otra sustracción en una casa muy próxima, fue sorprendido por la víctima cuando abría los cajones de una mesilla

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:00

Un joven de 29 años ha sido detenido como presunto autor del robo con fuerza en una casa unifamiliar en Sondika y agredir a uno ... de sus residentes. Según han informado este lunes fuentes del Departamento de Seguridad, el arrestado le golpeó con una herramienta en la cabeza cuando este le sorprendió rebuscando en una mesilla.

