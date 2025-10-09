Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido trasladar a los indigentes al llenarse de agua la planta baja del edificio por la rotura de una tubería

Ainhoa de las Heras Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Unos 60 indigentes que pernoctaban en uno de los pabellones en desuso de Zorrozaurre han sido desalojados la tarde de este jueves a causa de la rotura de una tubería el día anterior, según informan fuentes del Ayuntamiento de Bilbao a este periódico. La avería había inundado la planta baja de la nave de Consonni y el Consistorio ha decidido desplegar un «dispositivo de urgencia social» para trasladar a las personas que viven allí a otros lugares más seguros, indican las mismas fuentes.

Dos patrullas de la Policía Municipal, personal del SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales), con chalecos amarillos, y un traductor han acudido a la zona sobre las once de la mañana para informar a los 'sin techo' de que tenían que abandonar el edificio ante el riesgo de que volviera a reventarse la cañería. Además, también se han presentado dos técnicos de mantenimiento para revisar la avería.

«Sin problemas»

Los trabajadores del SMUS han ido identificando a estas 60 personas siguiendo un listado mientras les pedían que fueran saliendo por su propia integridad, indican desde el Ayuntamiento bilbaíno. A lo largo de los próximos días se les intentará dar una solución en los servicios municipales disponibles como «alojamiento de urgencia», según cada caso.

«Todo ha ido sin problemas, con normalidad, pese a ser un grupo numeroso», indica un portavoz del Gobierno local, si bien algunas personas han protestado por que se les fuera a evacuar de Zorrozaurre sin haberles buscado antes un lugar donde dormir.

En un primer momento, algunos inmigrantes han sido trasladados, entre otros destinos, al barrio de Otxarkoaga, aunque podía ser una salida provisional hasta que se estudie cada caso. El Consistorio bilbaíno tenía previsto que en caso de que pudieran abandonar el lugar todos los indigentes, agentes de la Policía Municipal de BIlbao cerraran la entrada con llave para que nadie pueda entrar a la nave por el peligro que entraña. Vigilantes de una empresa de seguridad privada se encargarán de controlar el entorno durante la noche.

Los pabellones de Zorrozaurre, donde está previsto construir un gran proyecto urbanístico, llevan ocupados por personas sin hogar desde hace varios años. Algunos edificios van a ser demolidos de forma inminente, por lo que esas personas se quedarán sin un lugar en el que pernoctar. Días antes de que se produzca cada derribo, representantes municipales informan a los indigentes de que tienen que abandonar la nave.

En esta ocasión, se trata de una «situación de urgencia sobrevenida» por la inundación de uno de los edificios, aclaran desde el Ejecutivo del alcalde Juan Mari Aburto.