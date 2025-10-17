Terminan las retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo
Un accidente entre dos vehículos a la altura de Erandio ha provocado problemas de circulación
Viernes, 17 de octubre 2025, 14:58
Viernes a la tarde, y problemas de circulación en Bizkaia. En concreto, en el corredor de Txorierri en dirección a Barakaldo. Un accidente entre dos vehículos ha dejado cuatro kilómetros de retenciones, pero hacia las 15.30 horas la circulación retomaba la normalidad.
En actualización
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .