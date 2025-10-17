El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Terminan las retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo

Un accidente entre dos vehículos a la altura de Erandio ha provocado problemas de circulación

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:58

Viernes a la tarde, y problemas de circulación en Bizkaia. En concreto, en el corredor de Txorierri en dirección a Barakaldo. Un accidente entre dos vehículos ha dejado cuatro kilómetros de retenciones, pero hacia las 15.30 horas la circulación retomaba la normalidad.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

