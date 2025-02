30 cuadrillas animan el Carnaval de Deusto

Deusto es un distrito bilbaíno con personalidad propia, con más de 50.000 vecinos. Casi la mitad residen en el propio barrio de Deusto, que ... es uno de los primeros en celebrar el Carnaval. Aunque la fiesta arrancó el viernes, el acto central, el desfile de disfraces, se ha celebrado desde este mediodía por la Avenida Madariaga. En la kalejira han participado 30 agrupaciones, desde comparsas y cuadrillas hasta grupos de baile o clubs deportivos. Una comitiva de cabezudos abrió el paso a los grupos. Pero no cabía ni un alfiler a lo largo de la calle, repleta de almas alegres disfrazadas y no.

Entre los vecinos había toda suerte de trajes. Estaban los típicos de princesa o animalitos, muchos vestidos de pollo, de pirata o de vikingo. Pero en la kalejira desfilaron remeros incluso con una trainera, un grupo de batukada vestidos de japoneses, un grupo disfrazado de la fábula de la tortuga y la libre que desató la euforia... También grupos de rockeros, primero al son de Queen, luego de ACDC, o una cuadrilla vestida de motoristas y señales de tráfico o de ¿dónde está Wally? No faltaron los trajes reivindicativos, como de deportistas de diferentes disciplinas deportivas de la Euskal Selekzioa. Había también grupos de pescadores, otra cuadrilla disfrazada de nadadores perseguidos por tiburones e incluso unas chicas disfrazadas de calendario con la estampa de la Virgen que iban repartiendo hostias sagradas.

Con 16 grados y a pleno sol, no había un plan mejor que contemplar el desfile. Tres mujeres miembros del jurado se afanaban en ser las más justas a la hora de dar su veredicto. Una de la asociación de comerciantes Deusto Bizirik y otras dos de la Comisión de Fiestas de Deusto. Según han explicado, valoraban que los disfraces no fueran comprados, es decir, que fueran fabricados artesanalmente, además de la animación. «Cuenta el trabajo de la gente. Hay diferentes premios, a la carroza, individual, para comparsa y animación, y además los comercios dan un premio especial», ha relatado Vicki Portugal, vicepresidenta de Deusto Bizirik. Cerrando el desfile, aunque sin concursar, caminaban un grupo de padres del colegio La Salle junto a sus hijos. Las niñas y chicas iban de animadoras y otros de vaqueros.

Ampliar Otros de los participantes en el desfle Maika Salguero

Galácticos y hippies

«Pues venimos todos los años desde que vivimos aquí. Ayer en Sarriko había que ir de juguetes, entonces yo voy de como de Buddy. Luego nos juntamos con otros que van de leñadores e iremos a comer y a lo que surja», relataba Joseba Márquez. La gracia de los disfraces es ver cómo quedan muy chulos después de que han sido, muchos, improvisados. «Voy de galáctica con una falda y con esto, lo que tenía, porque tengo un galáctico más pequeñito por ahí, y la diadema es reciclada de tximeleta (mariposa), o sea, no estaba muy pensado, la verdad», relataba Olatz, una amatxu del barrio. »Veremos el desfile y después tomaremos algo y y a casa. Ayer disfrutamos porque los niños bailan y comimos aquí, etcétera, y hoy pues un poco lo mismo, venir al desfile y luego pues hemos dejado comida hecha, pero que se puede cenar si no llegamos a comer. A mí siempre me han gustado los disfraces, entonces pues lo transmito un poco, para que disfruten y se disfracen».

Otra cuadrilla de chicas y sus hijos vieron el desfile disfrazadas de hippies. «Se nos ocurrió a última hora porque uno de los padres tiene barba. Otros años hemos ido de piratas», explicaba Berta Lorenzo. Además de Deusto, los barrios de Rekalde, Miribilla, Ibarrekolanda, La Peña y Otxarkoaga también han celebrado sus Carnavales este fin de semana. Sirven de aperitivo para los del centro de la ciudad, que tuvieron ayer un adelanto con el concurso de coplillas de las comparsas pero que arrancan oficialmente el 'Jueves Gordo' sobre el mediodía, en Bira Kulturgunea.