El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La diputada de Cultura, Leixuri Arrizabalaga, flanqueda por los creadores de la nueva publicación, Rober Garay (a la izquierda) y Alberto Palomera. DFB

'Urdaibai Incógnito' propone redescubrir la reserva a través del arte y la imaginación

El libro del dúo LePatafisic Cabinet, presentado este mediodía en el Museo de Ereño, ofrece una visión creativa de la única Reserva de la Biosfera de Euskadi

Iratxe Astui

Ereño

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:54

Comenta

El Museo de Ereño ha acogido este mediodía la presentación del libro 'Urdaibai incógnito', creado por el dúo artístico LePatafisic Cabinet -Alberto Palomera y Rober Garay-, que propone una exploración creativa y visual del paisaje, la historia y la geología de la única Reserva de la Biosfera de Euskadi.

El acto ha contado con la presencia de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, los autores del proyecto, así como representantes municipales de la comarca de Busturialdea y el músico Kepa Junkera.

Durante su presentación, Arrizabalaga ha destacado que «lo que en una época fue una fuente de prosperidad para la comarca y el territorio es hoy un enclave natural donde poder disuadirnos y disfrutar de la naturaleza. Un museo al aire libre donde el arte está vinculado estrechamente a la geología del lugar». Además, ha añadido que 'Urdaibai Incógnito' constituye «una experiencia sensorial, educativa y artística única».

Según explican sus creadores, la publicación ofrece «una inmersión creativa en un apasionante mundo imaginario, pero a la vez real, que se desarrolla en el sustrato, bajo la superficie de las aguas o la tierra que pisamos», apuntó Alberto Palomera. «Se trata de un diálogo con elementos y criaturas de otro tiempo que modelaron nuestra geografía», añadió asimismo su socio, Rober Garay.

Las piezas que componen este el nuevo volumen surgen «de una escucha atenta y un diálogo con el entorno». A través de ellas, LePatafisic Cabinet ha tejido «un mapa sensible» del enclave natural, que abarca intervenciones artísticas que se han llevado a cabo en los últimos años en ocho municipios de la zona, en el marco del proyecto de arte y territorio denominado como 'Sintonía Arrecifal', impulsado por los mismos autores.

«Cada intervención es una antena creativa, una forma inmersiva de sintonizar el paisaje desde sus capas fósiles, históricas y emocionales», señalan desde LePatafisic Cabinet. 'Urdaibai incógnito' será una de las novedades que la Diputación presentará este año en la Azoka de Durango.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  4. 4

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  9. 9 Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo
  10. 10

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Urdaibai Incógnito' propone redescubrir la reserva a través del arte y la imaginación

&#039;Urdaibai Incógnito&#039; propone redescubrir la reserva a través del arte y la imaginación