'Urdaibai Incógnito' propone redescubrir la reserva a través del arte y la imaginación

El Museo de Ereño ha acogido este mediodía la presentación del libro 'Urdaibai incógnito', creado por el dúo artístico LePatafisic Cabinet -Alberto Palomera y Rober Garay-, que propone una exploración creativa y visual del paisaje, la historia y la geología de la única Reserva de la Biosfera de Euskadi.

El acto ha contado con la presencia de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, los autores del proyecto, así como representantes municipales de la comarca de Busturialdea y el músico Kepa Junkera.

Durante su presentación, Arrizabalaga ha destacado que «lo que en una época fue una fuente de prosperidad para la comarca y el territorio es hoy un enclave natural donde poder disuadirnos y disfrutar de la naturaleza. Un museo al aire libre donde el arte está vinculado estrechamente a la geología del lugar». Además, ha añadido que 'Urdaibai Incógnito' constituye «una experiencia sensorial, educativa y artística única».

Según explican sus creadores, la publicación ofrece «una inmersión creativa en un apasionante mundo imaginario, pero a la vez real, que se desarrolla en el sustrato, bajo la superficie de las aguas o la tierra que pisamos», apuntó Alberto Palomera. «Se trata de un diálogo con elementos y criaturas de otro tiempo que modelaron nuestra geografía», añadió asimismo su socio, Rober Garay.

Las piezas que componen este el nuevo volumen surgen «de una escucha atenta y un diálogo con el entorno». A través de ellas, LePatafisic Cabinet ha tejido «un mapa sensible» del enclave natural, que abarca intervenciones artísticas que se han llevado a cabo en los últimos años en ocho municipios de la zona, en el marco del proyecto de arte y territorio denominado como 'Sintonía Arrecifal', impulsado por los mismos autores.

«Cada intervención es una antena creativa, una forma inmersiva de sintonizar el paisaje desde sus capas fósiles, históricas y emocionales», señalan desde LePatafisic Cabinet. 'Urdaibai incógnito' será una de las novedades que la Diputación presentará este año en la Azoka de Durango.

