«Sería un sueño ser seleccionada para disputar el campeonato de Europa»

La amazona de Etxebarria Nerea Azcueta se ha consolidado como una de las promesas más destacadas de la equitación tanto en Euskadi, como en España. Y este fin de semana ha sumado un nuevo logro a su carrera deportiva al conseguir clasificarse para el campeonato de Europa que se celebrará a mediados de agosto en la ciudad polaca de Strzegom.

«Ahora, sería un sueño que me seleccionasen para esa cita europea», asegura la joven tras un intenso fin de semana en París. Azcueta ha participado en una de las citas más importantes para el mundo del concurso completo de equitación disputado en el Centro Ecuestre del Haras de Jardy.

«La alta participación española se ha visto reflejada con el amplio listado de inscritos que han sumado un total de sesenta y cinco, una cifra récord que deja patente la nutrida cantidad de deportistas de nivel internacional que tenemos en nuestro país», señalan desde la federación española de hípica.

El certamen ha agrupado en una competición las disciplinas de doma, saltos y cross que se celebran con el mismo caballo y que en el caso de la joven de Lea Artibai ha tomado parte en categoría juvenil. «A lo largo de esta semana se conocerá la lista de las seleccionadas y de los suplentes y sería un sueño ser una de los nombres incluidos», reitera.

Desde que comenzó su andadura en 2020, ha sumado más de 65 pódiums en solo cuatro años de competición. Este 2025, no obstante, ha marcado un punto de inflexión en su trayectoria al entrar en juveniles y sumarse la incorporación de un nuevo caballo de competición.

A comienzos de esta temporada, junto a su equipo, la joven que está a punto de cumplir 17 años, tomó la decisión de adquirir un caballo que le permitiera seguir evolucionando a alto nivel.

Bajo la asesoría del reconocido entrenador Iñaki Romero, se desplazaron a Francia para incorporar a 'Dragibus D'Olympe A.A.', un equino de élite con experiencia internacional y ganador de pruebas de cuatro estrellas, es decir, concursos de alto nivel y exigencia que en la hípica son consideradas de máximo nivel para binomios (jinete y caballo) experimentados.

Los resultados no se han hecho esperar. Debutaron con victoria en su primera prueba de concurso completo en La Dehesa (Madrid), y posteriormente ha participado en otros seis concursos; tres de ellos internacionales, en escenarios tan destacados como Navazuelos (Madrid), CECYL (Segovia) y Haras de Jardy (París).

Equipo técnico

«Entreno de martes a domingo», reconoce la jinete a la que le apasiona la equitación desde muy pequeña. «Ya de niña me montaba en los ponis de casa», detalló una de las pocas amazonas de la comarca que de manera paralela continua con sus estudios tras terminar Secundaria. «Mi padre también montaba y me enseñaba hasta que convencí a mi madre para que me apuntase al club hípico para aprender y mejorar la formación», detalla.

Los resultados no han podido se más positivos. Antes de ratificar su proyección y lograr clasificarse para los europeos, Azcueta tomó parte en el campeonato de España donde logró una meritoria quinta plaza confirmando así que cada vez se encuentra más asentada en esta nueva etapa.

Junto al respaldo de sus padres, el proyecto deportivo está dirigido por la profesora Aldara Larringan del Club Hípico Arialde de Orobio (Iurreta) y respaldado por un equipo técnico que incluye preparadores físicos, herradores y otros profesionales especializados en el mundo de la equitación.

«Estamos muy ilusionados con el rendimiento del binomio y el trabajo conjunto de estos cinco meses», han manifestado desde el staff técnico. «El camino es largo, pero los resultados nos están demostrando que vamos en la dirección correcta y que tenemos que seguir», han añadido las mismas fuentes.