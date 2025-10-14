El Pleno y el Consejo del Patronato de Urdaibai llevan 17 meses sin reunirse Agentes sociales advierten de la «parálisis» del órgano que gestiona la reserva y critican que «se obstaculice la participación ciudadana»

Josu García Martes, 14 de octubre 2025, 10:30 Comenta Compartir

El Consejo de Cooperación del Patronato de Urdaibai (órgano consultivo)se reunirá hoy, mientras que el pleno de esta institución (órgano ejecutivo) lo hará el día 29. Se trata de la primera sesión de ambos foros desde que a mediados de mayo de 2024 tuvieran lugar los últimos encuentros. Han pasado 17 meses. «Demasiado tiempo. Tenemos una sensación de parálisis en la reserva y de que se está obstaculizando la participación ciudadana», critican fuentes del Consejo de Cooperación, que está compuesto por asociaciones y agentes sociales.

Las reuniones de esta semana serán las primeras desde que Imanol Pradales es lehendakari y desde que la cartera de Medio Ambiente ha vuelto a manos del PNV tras haber estado gestionada por el PSE. Por el camino se ha producido también el relevo del director de la reserva. En febrero, Joseba Santorum fue designado como máximo responsable del patronato, de forma interina, en sustitución de Nicolás García-Borreguero, que pasó al departamento de Administración Ambiental del Gobierno vasco.

El pleno de la institución, en el que participan alcaldes, el Ejecutivo autonómico (obstenta la presidencia) y delegados de la Diputación, iba a tener lugar mañana, pero se ha retrasado al día 29. Posiblemente por las movilizaciones por Gaza. Entre los puntos del orden del día hay varios asuntos importantes. Por ejemplo, el plan para llevar agua a Urdaibai desde el sistema general del Consorcio de Aguas, que va a tender una tubería desde Mungia. Otro tema sensible es el desdoble de la vía de Euskotren, que permitirá incrementar en el futuro la frecuencia de trenes a Bilbao. Un proyecto que prevé actuar en una zona delicada.

Sistema telemático

Además, también se debatirá una iniciativa sobre la petición de la plataforma contraria a la implantación del Guggenheim Urdaibai para formar parte del Consejo. Fuentes del Gobierno vasco niegan que exista «una parálisis» y afirman que los representantes de los foros pueden votar muchos asuntos urgentes que se les trasladan a lo largo del año por vía telemática. Este sistema, no obstante, no satisface a muchos miembros del Consejo porque «no nos permite debatir».