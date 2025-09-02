El Gobierno vasco destina 105.000 euros para la formación de jóvenes en pesqueros Para incentivar la presencia de la mujer, la ayuda se reforzará con mil euros si se trata de una alumna

Mirari Artime Martes, 2 de septiembre 2025, 16:48 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno ha aprobado la orden de la Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, por la que se convocan, para este ejercicio, las ayudas a empresas pesqueras para posibilitar estancias formativas de estudiantes en buques, dentro del programa 'Itsasoratu'.

Con esta medida, se pretende impulsar la capacitación y la profesionalización del alumnado para garantizar el rejuvenecimiento de la plantilla de la flota vasca, facilitando el acercamiento y un conocimiento real de la formación náutico-pesquera al sector extractivo.

Desde su puesta en marcha, han participado más de 72 jóvenes, la mayoría alumnos por lo que se incentivará la presencia femenina con mil euros más de ayuda.

Según la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, «la finalidad de las ayudas es promover la práctica formativa en la realidad del sector de la pesca, facilitando que las empresas embarquen a estudiantes de ciclos formativos náutico-pesqueros mediante el apoyo económico por los gastos ocasionados en cada periodo de embarque».

Equipo y ropa

Las personas beneficiarias, físicas o jurídicas, han de tener la condición de armadoras de algún buque pesquero con puerto base o sede de trabajo en el País Vasco.

El montante económico es de 105.000 euros. Las ayudas se destinarán a los gastos derivados de cubrir la gratificación que la empresa debe aportar a cada estudiante, 1.184 euros; el desembolso derivado de alta de estudiante en la Seguridad Social; así como de tutela y monitorización de los estudiantes a bordo de un buque pesquero, 3.600 euros. Para el equipo y ropa de trabajo se dedican 250 euros.