Errigoiti busca terrenos privados para mejorar la cobertura digital en sus barrios

Iratxe Astui Errigoiti Lunes, 26 de mayo 2025, 14:59 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Errigoiti (PNV) ha hecho un llamamiento a sus vecinos para encontrar terrenos privados en los que se pueda instalar una Estación Base de Servicios de Telecomunicaciones EBST). El objetivo es mejorar la cobertura digital en varios barrios del municipio, que sufren una grave falta de conexión, en especial en áreas rurales como Metxikas. «Los residentes en esta zona apenas cuentan con conexión móvil y acceso a internet», lamentan fuentes municipales.

La instalación requiere una superficie de «unos 80 metros cuadrados, cercana a la carretera y con acceso a fibra óptica», apuntan desde el Consistorio local, que en la actualidad no dispone de terrenos públicos que cumplan esas condiciones. «Sabemos que no es una tarea fácil, pero no vamos a cesar en nuestra labor. Con la ayuda de los vecinos, encontraremos una solución», confía, por su parte, el alcalde de Errigoiti, Frank Zubiaga.

Desde la Administración local aclaran además que este tipo de infraestructuras «no supone ningún tipo de molestia para los vecinos». Según la información facilitada por la empresa instaladora, de hecho, aseguran que «no generan ruidos ni interfieren con equipos o aparatos electrónicos». «Su diseño se compone de un conjunto de antenas y armarios técnicos, integrados de forma segura en el entorno», tranquilizan asimismo.

La mejora de la cobertura digital es una «prioridad» para el equipo de Gobierno municipal, que considera que la falta de conectividad representa «una traba para el desarrollo económico, educativo y social de los barrios más aislados».

Temas

Internet

Errigoiti