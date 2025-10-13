El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la comisaría de la Ertzaintza en Gernika. E.C.

Detenido en Gernika por dejar inconsciente a un hombre al golpearle con un vaso en la cabeza en un bar

La víctima tuvo que ser trasladada al hospital de Galdakao como consecuencia de sus heridas

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:27

La Ertzaintza detuvo este domingo en Gernika a un hombre, de 34 años, como presunto autor de un delito de lesiones graves a otro cliente en un bar. Está acusado de golpear con un vaso en la cabeza a la víctima, a la llegó a dejar inconsciente.

La agresión se produjo durante la madrugada del sábado al domingo en un establecimiento hostelero de Gernika. Al parecer, se produjo un encontronazo entre ambos en el interior del local, lo que provocó el posterior enfrentamiento físico.

Al lugar de los hechos se trasladaron recursos de la Ertzaintza y sanitarios para atender al hombre, que fue trasladado al hospital de Galdakao. El agredido se había desmayado y presentaba heridas abiertas en la cabeza. Tras su detención horas más tarde, el presunto autor de los hechos ha sido puesto a disposición judicial.

