La cooperativa Kide cumple medio siglo con 43 millones en ventas desde Berrriatua

La cooperativa Kide, integrada en la Corporación Mondragón (MCC) celebra su medio siglo de vida en uno de sus mejores momentos económicos. Desde sus instalaciones productivas de Berriatua donde trabajan 190 personas de Lea Artibai, sobre todo de Ondarroa, prevé cerrar el actual ejercicio con unas ventas de 43 millones de euros.

El fabricante de cámaras y equipos frigoríficos, paneles aislantes y secaderos, principalmente, está presente en distintos sectores como el agroalimentario, supermercados y farmacéutico entre otros, y exporta a países de toda Europa, América del Sur y Asia.

Entre sus operaciones de mayor repercusión destacan la instalación de los sistemas de frío y las cámaras frigoríficas de los aeropuertos de París, Oslo, Copenhague y Estocolmo y Madagascar, entre otros, así como para la marca Bimbo en Pensilvania (EE.UU).

La firma, que apostó por abandonar la planta de China (Kunshan) a cambio de ampliar y digitalizar sus instalaciones en la comarca, ha celebrado este viernes una de las citas centrales de su aniversario con un acto institucional encabezado por el lehendakari, la diputada general Elixabete Etxanobe y la responsable foral del departamento de Promoción Económica, Ainara Basurko.

En la comitiva que ha visitado la planta también han tomado parte la alcaldesa de Ondarroa, Urtza Alkorta y su homólogo de Berriatua, Joseba Goienola, además del presidente de Corporación Mondragon, Pello Rodríguez y los máximos responsables de Kide.

Tras conocer las instalaciones, Imanol Pradales ha remarcado los valores del cooperativismo como base del éxito. «Este es el modelo de competitividad y bienestar que practicamos en Euskadi; creación de empleo y riqueza al servicio del crecimiento de la persona –no del individuo– y de la comunidad».

Durante su intervención, Pradales también destacó que «las instituciones públicas, como las empresas, tenemos que arriesgar. Por eso presentamos la iniciativa 'Euskadi Eraldatzen', que esperamos sea clave en el crecimiento de nuestro país».

La diputada general Elixabete Etxanobe, por su parte, recalcó el compromiso de la empresa con la comarca, la riqueza que genera en todo el territorio, el crecimiento que ha experimentado tras superar los malos momentos y su apuesta por el euskera.

Asimismo, el presidente de la firma, Agustin Bengoetxea, destacó «como el principal diferencial de la cooperativa: nuestras personas». Además de subrayar los valores de ese modelo económico y su influencia en la economía de Lea Artibai, recordó que «cuando la crisis acechaba y aquí no había futuro, las cooperativas industriales fueron claves para que Ondarroa, Berriatua y el resto de las localidades de la comarca tuvieran una oportunidad».

Día de las familias

La historia de Kide comenzó un 9 de enero de 1975 con el impulso de Caja Laboral Popular y el empeño de jóvenes que provenían de las escuelas Politécnica de Arrasate y de la de Oficiales de Markina. «Desde entonces ha habido momentos álgidos y otros más críticos. Con idas y venidas, intentos de apertura de mercado en India y una larga estancia en China», añadieron las mismas fuentes.

«Medio siglo trufado de historias de personas normales, anécdotas, despedidas y alegrías», remarcaron. Por ese motivo, el sábado se celebra una jornada de puertas abiertas como reconocimiento a las familias en la que los pequeños podrán disfrutar con juegos e hinchables y los mayores con un vídeo documental en el que se recogen las voces de los protagonistas de la cooperativa.