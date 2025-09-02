Arrancan los preparativos para las ferias del Primer y Último Lunes de Gernika Baserritarras y artesanos tendrán de plazo hasta el día 30 para optar a un puesto en las populares citas ganadera y agrícola del 5, 6 y 27 de octubre

Los productores exponen el mejor género hortofrutícola de sus huertas en los puestos de la feria agrícola del Último Lunes de Gernika.

Iratxe Astui Gernika-Lumo Martes, 2 de septiembre 2025, 16:49 Comenta Compartir

Gernika ha comenzado a abonar el terreno para celebrar por todo alto su gran mes de las ferias del Primer y Último Lunes de octubre. La primera cita dedicada al ganado se desarrollará este año entre los días 5 y 6 del mes que viene, mientras que la popular fiesta del agro vasco caerá el 27.

El Ayuntamiento de la villa foral (Guztiontzako Herria) mantiene abierto este mes el plazo de inscripción para que los baserritarras y artesanos que deseen participar en cualquiera de las dos populares plazas puedan presentar su documentación, ya sea en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), mediante la sede electrónica o por correo postal. «No se aceptarán solicitudes enviadas por correo electrónico», recuerdan desde la Administración local.

Los interesados en la feria ganadera deberán presentar la documentación hasta el día 19. Para la feria agrícola, sin embargo, el plazo se alarga hasta la jornada del 30. «Buscamos participantes con el fin de fortalecer el atractivo de estos eventos históricos», anuncian fuentes municipales. Las solicitudes se clasifican en 'Agricultores y Artesanos' y los formularios se pueden descargar desde la página web municipal.

Por otro lado, las agrupaciones que quieran abrir una txosna deberán entregar su solicitud dentro del mismo plazo establecido para cada feria.

Exposición de reses

Entre los requisitos obligatorios para los que aspiren a una caseta destaca la inscripción en el Registro de Explotaciones Agrícolas del departamento de Agricultura de la Diputación. «También pueden participar artesanos y productores de entidades autónomas siempre que cuenten con invitación de los organizadores», apuntan desde el Consistorio gernikarra.

La feria ganadera del Primer Lunes de Octubre se desarrollará en dos jornadas y comenzará con la exposición de más de un centenar de reses de la raza pirenaica en el parking de Santa Ana. Los ejemplares se clasificarán según edad, sexo y si han parido o no. Durante el certamen, el jurado seleccionará la mejor vaca, el mejor toro, la hembra de inseminación más completa y la mejor ganadería de raza pirenaica de Euskadi, una distinción que el pasado año recayó en la cuadra iurretarra de Jon Koldo Bikandi.

La jornada festiva del Último Lunes de octubre acogerá a más de tres centenares de expositores provenientes de las huertas vascas. Los puestos se distribuirán un año más a lo largo de las diferentes calles del centro urbano del municipio, en los que se ofrecerá al público el mejor género de las huertas y trabajos artesanales ligados a la cultura vasca.

La cita contará también dentro de su programa con uno de los momentos más esperados: la subasta del medio queso ganador de la feria. Además, se repartirán más de 3.000 euros entre los ganadores del concurso en las secciones de hortalizas, frutas, plantas ornamentales, txakoli, miel y queso.