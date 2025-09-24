El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las obras, que durarán siete meses, han comenzado frente a la estación del tren de Mundaka. Iratxe Astui

Arrancan las obras de la unión peatonal entre la estación de tren y el puerto de Mundaka

Los trabajos, que durarán siete meses y costarán un millón de euros, traerán consigo cortes de tráfico y restricciones puntuales de acceso a garajes

Iratxe Astui

Mundaka

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:21

El Gobierno vaso ha iniciado las obras para allanar la conectividad entre la estación de tren de Mundaka; una de las principales puertas de entrada a la anteiglesia turística, situada en su parte más alta, y el puerto de la localidad. El proyecto, que supondrá un presupuesto en torno al millón de euros, que correrán a cargo de los fondos europeos, tiene como objeto «armonizar» la movilidad peatonal a lo largo del recorrido, que une ambos puntos.

En la actualidad, el itinerario a pie desde la estación hasta el área portuaria se ve obstaculizado por la presencia de vehículos, mobiliario de tráfico, escalones y pavimentos poco integrados, que degradan la experiencia peatonal. El plan busca por ello «transformar el entorno urbano y eliminar esas barreras para recuperar la calidad del espacio», explican desde el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico.

A cinco kilómetros por hora

La actuación afectará en concreto a las calles Geltoki, Mondollu, Goiko Kalea, Kurtzio y la plaza Intxaurrondo, «que se repavimentará para crear una zona estancial con bancos, jardineras y puntos de recogida de residuos». En la zona de la estación se reconfigurará el aparcamiento disuasorio, además de renovar escaleras y plataformas para priorizar el paso de los peatones y limitar a cinco kilómetros por hora la velocidad de los vehículos.

En la principal travesía de Goiko Kalea y la plaza de Kurtzio se incorporará una rampa y mejoras de accesibilidad que facilitarán la conexión con el puerto.

Durante la ejecución de los trabajos, desde el Ayuntamiento de Mundaka han advertido que se producirán cortes intermitentes de tráfico y restricciones en el acceso a garajes, «que se señalizarán a medida que avancen las obras para evitar su cierre global».

