El Ararteko insta a la Diputación a garantizar la conservación de los astilleros Egiguren de Lekeitio También sugiere al Gobierno vasco que promueva un convenio con Costas para la puesta en valor de bienes culturales situados en el dominio público marítimo-terrestre

Mirari Artime Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:23

El Ararteko ha instado a la Diputación a garantizar la conservación del astillero Egiguren y Atxurra de Lekeitio, tras una queja presentada por un ciudadano ante el «deterioro progresivo» del inmueble y la falta de actuación eficaz de las administraciones competentes para exigir el cumplimiento del deber de conservación.

En un comunicado, el Defensor del Pueblo vasco ha recordado que las dotaciones, situadas en la ribera del río Lea en la zona de Isuntza de la villa turística, fueron declaradas Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental por el Gobierno vasco en octubre de 1998. Además están incluidas en el Paisaje Industrial del río Lea, calificado como Bien Cultural en 2015.

Pese a los requerimientos formulados en 2023 para que se adoptasen medidas urgentes de conservación, las obras no se habían llevado a cabo debido «a la controversia entre distintas administraciones públicas sobre la responsabilidad última de ejecutar la obligación de conservación del astillero ubicado en el dominio público marítimo-terrestre», han explicado desde el Ararteko.

En su resolución, señala que la Ley de Patrimonio Cultural Vasco obliga a las personas propietarias de bienes culturales protegidos a conservarlos y cuidarlos. En caso de incumplimiento, las diputaciones forales están facultadas para ordenar las medidas necesarias e incluso ejecutar de manera subsidiaria las actuaciones para evitar la pérdida del bien.

«La ejecución de las potestades de protección del patrimonio cultural es obligatoria e irrenunciable para las administraciones públicas, que deben actuar con sometimiento pleno a la Ley», advierte.

Construidos en 1917

En este sentido, el Ararteko considera que las controversias entre administraciones sobre la titularidad «no pueden paralizar la actuación foral, que debe continuar hasta garantizar la preservación de este bien cultural».

En su recomendación, el Defensor del Pueblo vasco insta al departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación a impulsar de oficio y hasta su resolución el expediente iniciado para garantizar la conservación del astillero Egiguren y Atxurra de Lekeitio.

Desde la Diputación, por su parte, aseguran que acepta la recomendación del Ararteko para impulsar, en el marco de sus competencias, la tramitación y resolución del expediente. «Lo que no quiere decir que vaya a actuar de forma subsidiaria, para eso tiene que aclararse antes quien es propietario y/o responsable del inmueble», han señalado.

Asimismo, el Ararteko sugiere a la consejería de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco que promueva de oficio un convenio de colaboración con Costas y demás titulares de derechos, «para asegurar la conservación y puesta en valor de los bienes culturales situados en el dominio público marítimo-terrestre».

Los astilleros Egiguren, situados frente a Marierrota, fueron construidos en 1917. Entre sus elementos constructivos más significativos figuran la plataforma de mampostería sobre la que se asienta la grada, los postes de madera que sustentan toda la cubierta y los muros. También destacan la cubrición de doble vertiente, los suelos de piedra, y los techos, que presentan piezas de madera a la vista.