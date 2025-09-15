La aparición de roca caliza en el casco viejo de Markina hace peligrar 2,7 millones de la UE La presencia inesperada de un material similar al de las canteras ha atrasado ocho semanas las obras que tienen que cumplir los plazos para recibir la subvención

Mirari Artime Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:07

Las obras de la rehabilitación integral del casco viejo de Markina acumulan un retraso de ocho semanas debido a una sorpresa inesperada; la aparición de piedra caliza en las calles donde se ha empezado a levantar el pavimento y el adoquinado.

«Se trata de un material similar al que se extrae en las canteras de la zona», han señalado responsables de la intervención sin precedentes que se lleva a cabo en el conjunto calificado en 1996 como Bien Cultural con la categoría de Monumento.

«Nos lleva mucho más tiempo trabajar sobre ella, manipularla y sobre todo romperla», han añadido las mismas fuentes. «El problema que tenemos con esta obra es que su financiación está sujeta al cumplimiento estricto de los plazos», ha reconocido la alcaldesa, Iratxe Lasa (EH Bildu).

La ejecución de unas de las principales intervenciones urbanísticas de la legislatura cuenta con 2,7 millones de euros concedida por el Ministerio de Industria y Turismo (durante la última legislatura del PNV) con cargo a los fondos europeos Next Generation. Con un plazo de realización de 10 meses, tendrían que terminar para el próximo mes de abril.

Ante la demora acumulada, una de las primeras medidas que han adoptado ha sido la de realizar catas en las calles y puntos donde aún no se ha intervenido. «Empezaron en Zeharkalea porque es donde se localizan y conectan todos los servicios, por lo que la parte más compleja está acabada», ha detallado la máxima responsable del Consistorio.

«Los primeros resultados de las catas apuntan a que sólo encontrarán piedra similar en un tramo de la calle Okerra, por lo que las previsiones iniciales son favorables», ha añadido.

De manera paralela, tanto desde la dirección de la obra como de la empresa adjudicataria –Gaimaz S. A.– han valorado la puesta en marcha de diversas medidas para agilizar los plazos. «A lo largo de este mes se valorará desde solapar fases con labores simultáneas en distintas zonas como incorporar otro grupo de trabajo», ha adelantado la regidora.

Impacto económico

El hallazgo de caliza también ha tenido un impacto económico en el proyecto. De hecho, el equipo de Gobierno municipal ha decidido paralizar la construcción de un ascensor en el antiguo Ayuntamiento para reservar esa partida que venía incluida en los mismos fondos europeos.

Para el PNV, el único partido en la oposición municipal, «es importante y necesario encauzar el proyecto para cumplir los plazos de los que depende la ayuda económica», ha indicado el portavoz de esa formación en la localidad, Luis Egurrola en el transcurso de la última sesión plenaria. «Cuando tengamos todos los datos nos pondremos en contacto con el Ministerio para explicar la situación y tratar de resolverlo», ha manifestado Iratxe Lasa.

El proyecto persigue fomentar el impulso socioeconómico y el aprovechamiento turístico de una de las principales puertas de la ruta del norte del Camino de Santiago. Para conseguirlo, pondrán patas arriba el antiguo recinto intramuros formado por tres calles paralelas; Okerra, Erdikokale y Guenkale, y una cuarta transversal, Zearkale, donde ya se ha intervenido. También se modernizarán todos los servicios.