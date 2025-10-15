Un camión se precipita a las vías del tren en Muxika El siniestro obliga a cortar el tráfico por la carretera y también el ferroviario entre Amorebieta y Zugaztieta

Juanma Mallo Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:59 | Actualizado 16:06h.

La BI-635, la carretera que une Amorebieta con Muxika, está cortada entre Autzagane y Muxika debido al accidente de un camión que se ha caído a las vías del tren. Por este motivo, también se ha cancelado la circulación de trenes entre Amorebieta y Zugaztieta.

De momento, se desconoce el estado del conductor del vehículo. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado que las personas que circulen desde Durango pueden coger la BI-3332. Desde Erletxes, recomienda tomar la BI-2713. El tramo cortado es de alrededor de siete kilómetros.

En actualización Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .