Un camión se precipita a las vías del tren en Muxika

El siniestro obliga a cortar el tráfico por la carretera y también el ferroviario entre Amorebieta y Zugaztieta

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:59

La BI-635, la carretera que une Amorebieta con Muxika, está cortada entre Autzagane y Muxika debido al accidente de un camión que se ha caído a las vías del tren. Por este motivo, también se ha cancelado la circulación de trenes entre Amorebieta y Zugaztieta.

De momento, se desconoce el estado del conductor del vehículo. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado que las personas que circulen desde Durango pueden coger la BI-3332. Desde Erletxes, recomienda tomar la BI-2713. El tramo cortado es de alrededor de siete kilómetros.

Mapa del tráfico en Bizkaia.

