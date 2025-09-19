El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del campo de fútbol de Serralta, en el barrio de Lutxana, en el que juega el Pauldarrak. l. a. gómez

Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo

El hombre, que llevaba 20 años en el club de fútbol Pauldarrak, sometió a las menores de 14 y 15 años a tocamientos y exhibicionismo

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:14

La Sección Sexta de la Audiencia vizcaína ha condenado a tres años de prisión a un entrenador del equipo femenino de fútbol Pauldarrak de Barakaldo, ... por agresión sexual sobre cuatro menores de 14 y 15 años, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. La sala considera al acusado, I.B.F., de 45 años en la actualidad y que llevaba veinte como preparador deportivo, autor de dos delitos de agresión sexual a menores y un tercero en su modalidad de continuado, además de otro de exhibicionismo y contra la integridad moral.

