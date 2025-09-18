Las condenas por delitos sexuales se disparan un 54,2% en Bizkaia

El incremento sostenido de delitos sexuales en los últimos años está impactando en los juzgados. El pasado año, los tribunales vizcaínos dictaron 145 sentencias condenatorias ... firmes contra 130 adultos y 15 menores de edad. La cifra es un 54,2% superior a la del ejercicio anterior (94) y está muy por encima de las registradas en la serie del Instituto Nacional de Estadística, que arranca en 2017 y que tuvo en 2021 el máximo de sentencias, 96.

La operación del INE, con datos del Registro Central de Delincuentes Sexuales, del Registro Central de Penados y del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, refleja un incremento generalizado, no solo en Bizkaia. A nivel nacional, los condenados por agresiones sexuales crecieron un 36,3%, hasta los 4.486. El organismo advierte, en todo caso, que los datos no se refieren solo a delitos sexuales cometidos en 2024, sino a sentencias firmes dictadas ese año por hechos cometidos tanto en ese ejercicio como en otros anteriores.

Y sí es cierto que venimos de periodos con un importante aumento en la comisión de este tipo de delitos. De hecho, el año pasado, según el Balance de Criminalidad de 2024 del Ministerio del Interior, se denunciaron en el territorio 519 hechos de este tipo, cien más que en 2023 y doscientos más que en 2019. Ese incremento en cinco años, del 64,7%, fue muy superior en el caso de las agresiones con penetración, que en el mismo periodo crecieron un 119,2%, hasta las 160.

El aumento «de delitos y de denuncias», entiende Leticia Badiola, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Bilbao, es el que está detrás del incremento de las condenas, aunque también «la mayor sensibilidad de los operadores para investigar» este tipo de hechos. Son clave, por otro lado, «las medidas» puestas en marcha por diferentes instituciones. Enumera las «campañas y puestos de atención a víctimas» que impulsan los ayuntamientos, «disponer de un abogado desde el inicio» y de «terapias» y factores como «el avance de la sociedad».

634 penas

En la operación del INE llama la atención el crecimiento protagonizado por los menores, con 15 encausados considerados culpables en 2024 frente a los 3 del año anterior. No es, en este caso, la cifra más alta de la serie, que recoge 17 sentenciados en 2018 que no habían alcanzado la mayoría de edad. En el ámbito de los adultos, los 130 condenados el pasado ejercicio sí son, de lejos, el número más alto (en 2023, en segundo lugar, hubo 91).

A ese centenar largo de mayores de 18 hallados culpables se les imputaron 298 delitos, hechos que se tradujeron en 634 penas. El órgano estadístico, sin embargo, no especifica qué tipo de medidas se tomaron (privación de libertad, de aproximarse o contactar con la víctima, trabajos para la comunidad…). A los 15 menores se les condenó por otros tantos delitos a 32 medidas, que pueden ir desde internamiento cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico hasta libertad vigilada, realización de tareas socio-educativas, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima…