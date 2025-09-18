El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de los juzgados de violencia sobre la mujer de Bilbao. P. Urresti

Las condenas por delitos sexuales se disparan un 54,2% en Bizkaia

Los juzgados del territorio condenaron a 145 personas por estos hechos, frente a los 94 sentenciados en 2023

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:16

El incremento sostenido de delitos sexuales en los últimos años está impactando en los juzgados. El pasado año, los tribunales vizcaínos dictaron 145 sentencias condenatorias ... firmes contra 130 adultos y 15 menores de edad. La cifra es un 54,2% superior a la del ejercicio anterior (94) y está muy por encima de las registradas en la serie del Instituto Nacional de Estadística, que arranca en 2017 y que tuvo en 2021 el máximo de sentencias, 96.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  8. 8 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  9. 9 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  10. 10

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las condenas por delitos sexuales se disparan un 54,2% en Bizkaia

Las condenas por delitos sexuales se disparan un 54,2% en Bizkaia