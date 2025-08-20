El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen tomada por Jagoba desde la ventana de su casa, en la calle Iturribide de Bilbao. E. C.

«Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»

Un vecino de Iturribide, que trabajó como vigilante en el metro, reduce a un individuo que, desnudo y ensangrentado, atemorizó al barrio

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:43

Jagoba ha trabajado como vigilante de seguridad en el metro de Madrid, y especialmente en el de Bilbao, desde 2008 hasta hace apenas dos meses. « ... Llevo muchos años viendo armas y a mucha gente pelearse. Estoy acostumbrado, pero tengo cuidado, no me lo tomo como si voy al parque de atracciones», advierte. El pasado lunes, día 18 de agosto, se encontraba con su novia en casa a media tarde. Y decidió bajar «a comprar algo para la cena» cuando su «chica», que había escuchado alboroto procedente de la calle y miró por la ventana, le advirtió: «Ten cuidado que hay un tío chillando y liándola abajo». Él se asomó y al ver la escena, empezó a grabarlo con el teléfono móvil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  3. 3

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  4. 4

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  5. 5 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  6. 6 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  7. 7

    La Crimea que Trump quiere regalar a Putin: una historia de tártaros, otomanos y rusos
  8. 8 180 euros de multa y el pago de costas por no devolver un Bizum de 20 euros
  9. 9 ¿Cuándo va a dejar de llover en Aste Nagusia? El aviso de la Aemet para esta semana
  10. 10

    La emocionante sorpresa de un vecino de Paiporta a un vasco que le ayudó en la Dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»

«Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»