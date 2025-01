La cesión en la Alhóndiga a La Caixa será por un plazo de cuatro años prorrogables

Tras semanas de silencios el gobierno municipal de Bilbao explicó ayer en el pleno alguno de los extremos que rodean a la cesión de una parte de la Alhóndiga a La Caixa para que desarrolle su proyecto TUMO, que tiene que ver con la ... formación de jóvenes en competencias vinculadas a la ciencia y ciertas disciplinas artísticas. Pero esas explicaciones han sido escasas para todos los partidos de la oposición, que mayoritariamente rechazan el proyecto (EH Bildu y Elkarrekin) o les genera muchas dudas (al PP).

EH Bildu desveló hace una semana que el Ayuntamiento cedería 1.500 metros cuadrados. La mitad del alquiler, 13.800 euros, los pagaría la Diputación. Y la otra mitad es lo que el Consistorio aportaría, no cobrando la renta. Todo para que llegue TUMO, que ocupará espacios ahora destinados a creación artística contemporánea. Gonzalo Olabarria, concejal de Cultura, solo confirmó que el Consistorio cederá su mitad, que hoy se firma el contrato de alquiler en la Diputación por un plazo de cuatro años prorrogables, y que «nuestro compromiso es mantener toda la actividad artística que había en Azkuna Zentroa, aunque sea en condiciones diferentes».

Fue la formación soberanista quien llevó el asunto al pleno para frenar lo que considera una «privatización» del espacio. Sin embargo, PNV y PSE, con su mayoría absoluta, sacaron adelante una enmienda en la que se defiende «impulsar la colaboración público privada y la colaboración interadministrativa para implantar en AZ el proyecto TUMO». Además, «en la medida de lo posible, promover la continuidad de los proyectos artísticos y culturales cuya realización estuviera ya previamente comprometida en los espacios que va a utilizar TUMO, reubicándolos en el propio AZ o en otros locales». ¿Cuáles? En BilbaoArte, porque se propone «avanzar en la convergencia» de este centro y la Alhóndiga.

Ampliar Imagen de Tumo en Coimbra, la primera ciudad de la península en la que la Fundación La Caixa ha implantado este modelo procedente de Armenia.

«Estamos muy preocupadas por el futuro de la Alhóndiga y sus proyectos», dijo la portavoz de EH Bildu, María del Río. A su juicio, el problema no es lo que quiere traer La Caixa, sino que su llegada implique desplazar las residencias artísticas que ahora están en AZ. Recordó que el movimiento ha suscitado el rechazo de «amplios sectores artísticos, gestores culturales, trabajadores, la oposición de este Ayuntamiento. Todo el mundo piensa que es una mala decisión para Bilbao, ¿va a seguir el PNV con ello?». No mencionó a su socio, el PSE, porque «esta parte tampoco estaba enterada» y, además, tampoco se pronunció durante el debate.

Desde el PP, Esther Martínez fue muy dura por el «oscurantismo» del gobierno local. «Si de verdad entienden ustedes que es un proyecto fundamental lo pondrían con luz y taquígrafos». Querría saber por qué se ha elegido la Alhóndiga y no otro sitio, por qué el precio de alquiler es el que es (cuya cuantía no fue confirmada por el concejal de Cultura), por qué no se ha tenido en cuenta como ubicación a La Perrera, equipamiento municipal que a su juicio encaja con estos fines. «Y ahora presentan una enmienda diciendo que se mantendrán en la Alhóndiga los proyectos que están ahora 'en la medida de lo posible'. ¿A estas alturas no saben qué es posible y qué no?».

Que parezca que se hace algo

Xabier Jiménez, de Elkarrekin, se mostró frontalmente en contra de lo que considera una «privatización» de un espacio público, que se cede a «una fundación de un banco». No cree que lo que trae La Caixa tenga nada de especial porque algo parecido se hace, a su juicio, «en los gaztegunes y en La Perrera». Lo que busca el gobierno municipal es «comprar una marca para poner un pin en Bilbao y que parezca que se está haciendo algo».

Olabarria negó que se tratase de una privatización, y apuntó que es un proyecto compartido. También hizo notar que en la Alhóndiga ya tiene presencia la iniciativa privada, desde los cines a la mediateca de la BBK. Y añadió que se trata de un centro «de cultura contemporánea, no solo de arte contemporáneo», entorno en el que TUMO encaja. Además, aseguró que La Caixa va a asumir un coste importante en acondicionamiento y mantenimiento, pero sin concretar cuál va a ser.