El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Ignacio Pérez

Cecobi y los hosteleros exigen en Bilbao frenar la venta ambulante de falsificaciones y alimentos sin control sanitario

Solo en los siete primeros días de la pasada Aste Nagusia se requisaron 180 kilos de comida

Luis Gómez

Luis Gómez

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:13

La Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (Cecobi) y la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB) han exigido al Ayuntamiento y a las fuerzas de ... seguridad que refuercen los controles para erradicar la venta ilegal en la vía pública tanto de productos falsificados como de alimentos sin control sanitario. Si bien han aplaudido los esfuerzos municipales, han pedido que este tipo de medidas tengan «continuidad» en el tiempo y no se ciñan únicamente a los periodos festivos y que se aplique la normativa sancionadora a los consumidores y compradores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  3. 3

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  7. 7 La mejor vaca de España es de Sopuerta
  8. 8

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  9. 9 Brasas en el centro de Algorta
  10. 10

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cecobi y los hosteleros exigen en Bilbao frenar la venta ambulante de falsificaciones y alimentos sin control sanitario

Cecobi y los hosteleros exigen en Bilbao frenar la venta ambulante de falsificaciones y alimentos sin control sanitario