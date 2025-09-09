Cecobi y los hosteleros exigen en Bilbao frenar la venta ambulante de falsificaciones y alimentos sin control sanitario

La Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (Cecobi) y la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB) han exigido al Ayuntamiento y a las fuerzas de ... seguridad que refuercen los controles para erradicar la venta ilegal en la vía pública tanto de productos falsificados como de alimentos sin control sanitario. Si bien han aplaudido los esfuerzos municipales, han pedido que este tipo de medidas tengan «continuidad» en el tiempo y no se ciñan únicamente a los periodos festivos y que se aplique la normativa sancionadora a los consumidores y compradores.

Este tipo de prácticas, interpretan, vulneran la legalidad vigente, suponen un riesgo para la salud pública, deterioran el espacio urbano y constituyen una forma de competencia desleal que perjudica gravemente al comercio y la hostelería de la ciudad, sectores que sí cumplen con la normativa, pagan impuestos y generan empleo estable.

Desde Cecobi y la Asociación de Hostelería han puesto en valor el papel esencial que juegan los hosteleros y comerciantes en el engranaje económico de Bilbao. Comercio y hostelería emplean en Bizkaia a más de 100.000 personas de forma directa, además de todos los puestos de trabajo indirectos, «aportamos el 17% del PIB de Bizkaia, y además desempeñamos una labor social, dinamizando los barrios y contribuyendo de forma decisiva a la economía local, la cohesión social y la identidad de la ciudad. Por eso no pueden ni deben ser desprotegidas frente a prácticas ilegales que deterioran el entorno y socavan la confianza del consumidor».

La última Aste Nagusia evidenció la magnitud de un problema al que se sigue sin poner fin. En los siete primeros días de fiestas se requisaron 180 kilos de comida destinada para la venta ambulante. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, subrayó la importancia de actuar contra este fenómeno, recordando que se trata de alimentos perecederos sin ninguna garantía. Solo en dos días, advirtió preocupado, se requisaron más de 100 kilos.

Aburto apeló directamente a la ciudadanía para que evitase consumir en estos puestos irregulares y se limitase a las txosnas oficiales, que sí cuentan con inspecciones sanitarias y cumplen con todos los requisitos de seguridad alimentaria. «Es fundamental que las personas entiendan que no se trata solo de un tema legal, sino de proteger la salud de todos», afirmó. Tras la Aste Nagusia, Cecobi y el gremio de hostelería buscan acabar con estos desfases y que las instituciones se pongan las pilas a lo largo de todo el año.