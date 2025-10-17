Le cazan haciendo trampas con una cámara conectada a un móvil en el examen para obtener el carné de conducir en Bilbao El responsable de la dirección de Tráfico le ha abierto una sanción admnistrativa: 500 euros y 6 meses sin poder volver a presentarse a dicha prueba

L. Gil Viernes, 17 de octubre 2025, 11:41 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han cazado a un hombre en Bilbao mientras hacía trampas en el examen para obtener el carné de conducir. Agentes pertenecientes a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior del País Vasco se personaron en las instalaciones de la Jefatura Superior de Tráfico, ubicadas en la calle Barroeta Aldamar, para llevar a cabo un control específico sobre los aspirantes de nacionalidad extranjera que se presentan de forma libre a los exámenes para la obtención del permiso de conducir tipo B. Esta actuación se enmarca en el contexto de la detección de casos relacionados con falsedad documental, usurpación del estado civil y el uso de medios tecnológicos fraudulentos con el fin de superar dicha prueba.

Mientras se llevaba a cabo la prueba, los agentes observaron cómo uno de los aspirantes, de nacionalidad española pero de origen extranjero, mostraba «una actitud visiblemente nerviosa». «Mantenía una postura corporal excesivamente erguida y sostiene todo el tiempo las hojas del examen en posición vertical», describen. Los policías deciden entonces consultar a los examinadores. Estos últimos les explican que el aspirante en cuestión respondió en un primer momento tres preguntas de forma informática y, acto seguido, bloqueó el sistema solicitando continuar el examen en su modalidad escrita. Lo que ya resultó de por sí sospechoso.

Una vez finalizado el examen, los agentes requirieron a esta persona su documentación para su identificación y tras un cacheo superficial, localizaron adherido a la parte frontal de la sudadera que vestía, un dispositivo electrónico. Éste estaba compuesto por una micro cámara que se encontraba conectada a un teléfono móvil. Es decir, fue cazado haciendo trampas para obtener el carné.

El responsable de la Dirección General de Tráfico, que se encontraba en dicho examen, procedió a levantar la correspondiente acta sanción administrativa: 500 euros y 6 meses sin poder volver a presentarse a dicho examen.