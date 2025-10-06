El 75% de los casos de violencia en el deporte escolar se debe a los comportamientos de «aitas, amas y otros adultos»

Kirola On, el programa de la Diputación de Bizkaia para prevenir y gestionar casos de violencia y acoso en el deporte escolar puesto en ... marcha el pasado curso, recibió en su primer año 440 comunicaciones de situaciones susceptibles de generar algún tipo de riesgo para los menores. Y destaca en el balance, presentado este lunes por la entidad foral, que, de los 144 casos a los que se referían esos avisos, 108 (el 75%) estaban relacionados con el comportamiento de adultos.

La diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, ha destacado que «el bienestar» de los niños es la «prioridad» de su departamento, en el que tenían «expectativas altas» sobre esta herramienta, que «las ha superado» y se ha demostrado «muy eficaz». Lo es, ha subrayado Iñaki Alonso, de la cooperativa Zain, que gestiona este canal, también en materia de «prevención», puesto que «la mayoría de las comunicaciones» han ayudado a «aclarar situaciones que podrían haber terminado en violencia».

En ese sentido, ha precisado que han abordado quejas sobre «comunicación verbal» por parte de entrenadores que son «lindantes con la violencia emocional o psicológica». De hecho, en 57 casos las denuncias se referían a «personas adultas en posiciones de autoridad». Sin embargo, ha querido dejar claro que, si bien al hablar las afecciones «al bienestar» de los menores «se piensa en el staff deportivo», en muchas ocasiones los problemas derivan del comportamiento de «aitas, amas y otros adultos».

«Este herramienta ha demostrado ser eficaz a la hora de actuar con rapidez y mejorar el bienestar de los niños» Leixuri Arrizabalaga Diputada de Euskera, Cultura y Deporte

Alonso ha recalcado que «las familias» también son clave en el civismo en el deporte escolar. Y los propios menores, que protagonizaron 36 casos, como acoso a través de redes sociales a personas del mismo equipo o de los rivales. En las gradas, por su parte, se registraron «13 incidentes» y tres de los casos recibidos han llegado a la vía judicial, por asuntos relacionados con «violencia sexual con o sin contacto o verbal».

Otro de los aspectos que ha destacado el experto en buen trato de la infancia es la importancia de hablar. «A veces, basta con trasladar a un equipo que ha habido una queja sobre algo para que lo cambien, porque muchas veces es una cuestión de que ese algo siempre se ha hecho de una manera», ha matizado.

Cursos de reciclaje

Para mejorar la prevención, Arrizabalaga ha avanzado que en la presente temporada se ofrecerán 35 horas de formación a personas responsables del bienestar del menor, en la que se abordarán cuestiones generales y otras más específicas que han surgido a lo largo de la temporada. Asimismo, impulsarán cursos de reciclaje para personas que hayan recibido apercibimientos por parte de de Kirola On.

La diputada ha aprovechado también para presentar las novedades del deporte escolar esta temporada, competiciones en las que hay 8.754 plazas en 542 cursos de 23 modalidades deportivas, 600 plazas más que el año anterior, cuando participaron 45.000 niños.