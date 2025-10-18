Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Una banda especializada en robos en viviendas habitadas, a la que se le atribuyen al menos 38 asaltos cometidos en distintas provincias del norte peninsular, ... dieron su último golpe en Bizkaia. La Guardia Civil ha detenido a tres personas que pertenecían a este grupo criminal con sede en Madrid. Según las estimaciones de los investigadores, el perjuicio económico a las víctimas supera los 150.000 euros.

La operación, denominada Spyhole, desplegó un dispositivo después de que se cometieran los delitos en tres pisos de Amorebieta, y se disponían a regresar a su base. El cuerpo de seguridad les intervino en Briviesca (Burgos). Los agentes recuperaron entonces una importante cantidad de joyas, entre ellas anillos, pendientes, colgantes, pulseras y gemelos de oro, así como un reloj de alta gama y varias monedas de colección, dos de ellas valoradas en 3.500 y 2.200 euros, respectivamente.

El grupo tenía su base de operaciones en la Comunidad de Madrid. Desde allí organizaban sus desplazamientos. Las viviendas seleccionadas eran, en su mayoría, pisos en las últimas plantas de edificios, a los que accedían durante el día tras forzar las cerraduras y extraer las mirillas de las puertas. Solo se interesaban por objetos de valor fácil de transportar. Durante los robos, vestían con ropa oscura, ocultaban su rostro y usaban guantes. En Bizkaia actuaron siguiendo ese mismo patrón.

Tras actuar en varios pisos de una misma provincia, regresaban a su domicilio habitual, ocultando los objetos sustraídos en caletas y dobles fondos de los vehículos para evitar su detección en posibles controles policiales. Para desplazarse, utilizaban coches contratados a través de plataformas digitales, a nombre de empresas ajenas a la banda, lo que dificultaba su identificación. También empleaban teléfonos móviles registrados a nombre de terceros, muchos de ellos familiares, que renovaban con frecuencia para evitar ser rastreados.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Mondoñedo (Lugo), que ha ordenado su ingreso en prisión provisional por delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza en viviendas habitadas. Las investigaciones continúan abiertas, y no se descarta que el número de asaltos atribuibles al grupo sea mayor.