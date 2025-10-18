El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Tres personas han sido detenidas por al menos 38 asaltos en el norte de España, varios de ellos en Bizkaia

Johana Gil

Johana Gil

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:05

Comenta

Una banda especializada en robos en viviendas habitadas, a la que se le atribuyen al menos 38 asaltos cometidos en distintas provincias del norte peninsular, ... dieron su último golpe en Bizkaia. La Guardia Civil ha detenido a tres personas que pertenecían a este grupo criminal con sede en Madrid. Según las estimaciones de los investigadores, el perjuicio económico a las víctimas supera los 150.000 euros.

