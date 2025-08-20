El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ría de Gernika se ha queado sin patos. Etxaniz

Un brote de botulismo mata a centenares de patos en la ría de Gernika

Las autoridades aseguran que no existe riesgo para la salud, pero piden a la población que avise si detectan más casos para evitar la propagación

Ekaitz Vargas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:54

La ría de Gernika ha sido escenario en las últimas semanas de un episodio inusual que ha causado preocupación entre los vecinos. Centenares de patos ... han aparecido muertos como consecuencia de un brote de botulismo, según confirmaron fuentes municipales y forales. Aunque el episodio ha tenido un fuerte impacto ambiental, las autoridades han subrayado que no existe peligro alguno para la salud de la población.

