Un brote de botulismo mata a centenares de patos en la ría de Gernika

La ría de Gernika ha sido escenario en las últimas semanas de un episodio inusual que ha causado preocupación entre los vecinos. Centenares de patos ... han aparecido muertos como consecuencia de un brote de botulismo, según confirmaron fuentes municipales y forales. Aunque el episodio ha tenido un fuerte impacto ambiental, las autoridades han subrayado que no existe peligro alguno para la salud de la población.

El primero en dar la voz de alarma fue el propio alcalde de Gernika, Jose Mari Gorroño. «Hace unos días los patos de la ría aparecieron muertos, y la gente de la zona está muy preocupada», aseguró. Consciente de la inquietud generada, Gorroño dio paso a los técnicos de la Diputación para aclarar las causas y tranquilizar a los vecinos.

El jefe del servicio de Ganadería del Gobierno foral, Iñaki Arrazola, explicó que los primeros indicios se detectaron hace unas semanas, cuando los guardabosques recogieron los primeros animales fallecidos y los enviaron al laboratorio. «Se descartaron enfermedades graves y finalmente descubrimos que se trataba de un caso de botulismo», señaló.

El botulismo aviar es una intoxicación alimentaria causada por la ingesta de la toxina que produce la bacteria Clostridium botulinum. Se trata de una enfermedad que afecta exclusivamente a las aves y que no es contagiosa para el ser humano.

Según detalló el experto, este tipo de episodios «no son tan raros en verano, sobre todo cuando baja el nivel de agua en algunos ríos». El calor y la escasez de caudal generan condiciones idóneas para la proliferación de bacterias en el fango. «El botulismo surge por una bacteria presente en el lodo del fondo. Cuando el pato entra en contacto con ella, el animal muere. Y después, a través de los huevos de las moscas y otros insectos, la enfermedad se propaga a los demás, generando un ciclo difícil de cortar», detalló.

La clave, insistió Arrazola, está en actuar con rapidez para frenar la cadena de contagios. «Lo más importante es retirar cuanto antes los patos muertos. Por eso pedimos a los vecinos que, si encuentran algún animal en la ría, avisen de inmediato al Ayuntamiento o a los guardabosques para poder retirarlos», lanzó.

Un precedente reciente

El brote de botulismo en Gernika llega apenas dos semanas después de que Bizkaia se viera sacudida por otro episodio que afectó a la fauna silvestre. A principios de agosto se detectaron varios casos de gripe aviar en gaviotas en Santurtzi y Erandio, lo que obligó a tomar medidas drásticas. La propagación del virus llevó incluso al Centro de Fauna de Gorliz a sacrificar todas las aves que tenía bajo su custodia, tal y como informó la Diputación.

Los responsables forales recordaron entonces la importancia de la colaboración ciudadana para notificar cualquier hallazgo de fauna muerta o enferma. Desde 2022 en Euskadi se han identificado 25 focos distintos del virus H5N1 (influenza aviar de alta patogenicidad). Todos ellos en aves silvestres. También desde 2014 los brotes de botulismo aviar en los humedales de Salburua (Vitoria) son frecuentes durante el verano y la única solución para evitar la alta mortandad de las aves es el vaciado de las balsas. De momento, las autoridades forales confían en que la rápida intervención permita contener el brote de botulismo en Gernika.