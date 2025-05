Bizkaibus probará este verano un servicio entre 'La Paloma' y Bilbao cada 12 minutos

Josu García Sábado, 24 de mayo 2025, 19:09 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

La Diputación no solo quiere mejorar el servicio de taxis del aeropuerto sino que también está convencida de que el Bizkaibus que cubre la ruta ... entre 'La Paloma' y Bilbao puede dar también un salto hacia adelante. Estos cambios que se quieren promover se producen en un contexto muy determinado, en un momento en el que el tráfico de pasajeros por vía aérea no para de crecer y en el que la conexión ferroviaria ni está ni se la espera a corto-medio plazo. El proyecto para llevar el tren a la terminal diseñada por Santiago Calatrava no se halla por ahora en el radar del Gobierno vasco y tardará años en materializarse porque hay que ejecutar una costosa obra (el último estudio habla de que será necesario invertir un mínimo de 215 millones de euros).

Noticia relacionada La Diputación refuerza el servicio de taxi del aeropuerto desde este lunes Por estos motivos, la institución foral está abierta a probar modificaciones en la línea de Bizkaibus. El primer test llegará este mismo verano. La idea de la diputada de Transportes y Movilidad, Sonia Pérez Ezkerra, quiere ampliar las frecuencias de la línea 3247 (Intermodal-aeropuerto) y poner seis autobuses a la hora en cada sentido. Esto haría que los tiempos de espera pasasen de los 15 minutos actuales en esta época del año a solo 12. Durante todo el año «Tenemos que estudiarlo pero vamos a ir haciendo cosas para mejorar esta conexión», insiste. Otra de las medidas es que en el nuevo concurso para licitar las concesiones de las líneas de Bizkaibus se va a pedir que la ruta del aeropuerto tenga una frecuencia mínima de 15 minutos durante todo el año y no como sucede ahora, que el autobús sale cada cuarto de hora pero solo en los meses entre abril y octubre. Entre noviembre y enero, la frecuencia cae y se fleta un convoy cada 20 minutos. El dato que invita al optimismo es que esta línea es la única rentable de Bizkaibus. Esta viabilidad económica hace que haya un colchón para hacer experimentos.

