Bizkaibus inicia el viernes las pruebas de su primer servicio a demanda en Urdaibai

Bizkaibus iniciará el próximo viernes las primeras «pruebas operativas» del servicio a demanda que va a implantar en Urdaibai, una experiencia piloto con la que ... la Diputación pretende ofrecer una alternativa a los vecinos de zonas rurales y de difícil acceso a los que ahora mismo el transporte público les pilla a desmano. El objetivo es que puedan alcanzar los municipios cabecera de comarca, en este primer intento Gernika, para hacer sus gestiones del día a día sin la necesidad de usar el coche o de que les transporten otros familiares.

Poner autobuses de pequeño tamaño -y gran cilindrada para superar pendientes muy importantes- a funcionar casi a la carta en entornos periféricos es un proyecto que ya funciona con éxito en las sierras de Madrid y Cuenca, en Cataluña y en Andalucía. El Departamento foral de Transportes que lidera la socialista Sonia Pérez anunció que le estaba dando vueltas al tema en octubre del año pasado, en el que ya empezó a subvencionar a la Mancomunidad de Arratia para que ofreciera autobuses con este objetivo. A las pocas semanas se supo que el test inicial se realizaría en una docena de municipios de la margen derecha de la ría de Gernika sin conexión ferroviaria y en los que las frecuencias de Bizkaibus son «mejorables», ha dicho hoy martes la propia Pérez.

Aunque la Diputación ya tiene en su poder, y perfectamente rotulados, los cuatro minibuses de 17 plazas que ha comprado a Mercedes, la primera fase del sistema a demanda, la que llegará hasta después del verano, supondrá la ampliación de varias de las rutas que los Bizkaibus de 'siempre', los de unas 80 plazas, tienen en la zona, tanto en frecuencias como en su número de paradas, para poder realizar un estudio de demanda. Ver dónde y cuándo son más necesarios esos buses cuyo servicio extendido se ha pactado con los ayuntamientos implicados.

Para otoño Transportes quiere sacar a licitación el proyecto por el que habilitará una centralita y creará una 'App' que deben utilizar los usuarios del servicio a demanda. Con eso listo, y el estudio de demanda sobre la mesa, se prevé que los minibuses puedan entrar en funcionamiento a lo largo del año que viene. Los usuarios deberán notificar a dónde quieren ir y a qué hora, y un algoritmo unirá todas las peticiones existentes para elaborar una ruta que en ningún caso será de largo recorrido.

Karranza y Lanestosa, siguientes

El servicio se crea para conectar la periferia con el centro de municipios, cabeceras de comarca y otros servicios de transporte como el tren. Los microbuses no se detendrán casa por casa pero sí lo más cerca posible. Las llamadas 'paradas virtuales', más de medio centenar, tendrán espacio para que el bizkaibus no obstaculice la carretera mientras está aparcado y estarán señalizadas, pero no contarán con marquesina porque se utilizarán «a veces sí y a veces no».

Además de anunciar las fechas del servicio de Urdaibai, la diputada de Transportes también ha desvelado que, si todo va bien, la siguiente comarca en la que se implantará el Bizkaibus a demanda será la de Las Encartaciones, y que en 2026 las primeras pruebas se realizarán para dar servicio a los dispersos núcleos de Karranza y Lanestosa. Además, el trabajo realizado con la Mancomunidad de Arratia ha sentado las bases para que esa zona sea de las siguientes en contar con unos minibuses públicos que también llegarán, más a largo plazo, a Lea Artibai y Mungialdea.