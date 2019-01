EH Bildu vuelve a la carga y pide a los concejales de Bilbao que tributen por las entradas a los toros y a la ópera Una corrida de toros en Vista Alegre. / Manu Cecilio La portavoz exige que respeten la normativa fiscal y el PNV defiende que no deben declararlas porque son para la «representación» del Ayuntamiento. «Realizaremos las consultas que hagan falta» ante Hacienda, asegura el alcalde EVA MOLANO Jueves, 31 enero 2019, 17:08

Los concejales de PNV, PSE y PP reciben abonos anuales a la ópera y a los toros que adquiere el Ayuntamiento, y que EH Bildu, UdalBerri y Goazen rechazan. La portavoz de la coalición abertzale, Aitziber Ibaibarriaga, ha solicitado en el pleno que tiene lugar desde esta mañana en Bilbao que los ediles que reciben estas «prebendas» que cuestan miles de euros a las arcas municipales las incluyan en su declaración de la renta y paguen por ellas, ya que, según defiende este grupo, son pagos en especie. El equipo de gobierno ha rechazado la iniciativa, que el resto de grupos ha mirado con buenos ojos excepto el PP, que se ha abstenido. «Hemos realizado nuestras consultas a Hacienda y las entradas deberían ser declaradas porque son un pago en especie de manual. Al igual que un trabajador debe declarar ciertas dietas, los políticos que no renuncian a estos privilegios deberían incluirlos en su 10T», ha defendido Ibaibarriaga, que resalta que el Ayuntamiento adquiere al menos 32 abonos con dinero público.

«Es una forma de entender la política de otra época, del mismo modo que a cualquier trabajador se le exige, nosotros deberemos hacer lo mismo», ha reiterado. El portavoz de Goazen Bilbao, Samir Lahdou, ha vuelto a defender que «cualquier político que quiera acudir a un espectáculo, que se lo pague. Es un debate incómodo para vosotros, pero estamos de acuerdo en que si van a utilizar estos abonos los tributen. Y una vez más, toros no. Basta de barbarie, renuncien a regalar entradas y a asistir a este espectáculo de maltrato animal», ha reivindicado.

«Se trata de un fraude a la ciudadanía que no debe permitirse, lo que está en juego es el respeto a los dineros públicos», ha criticado Carmen Muñoz, de UdalBerri. Desde las filas jeltzales, Gotzone Sagardui ha rechazado que deban tributar por estos abonos y ha defendido que «cumplimos con la fiscalidad, lo que nosotros realizamos con estos abonos es la representación de esta institución que es el Ayuntamiento de Bilbao». «Su infinita cabezonería en este tema no tiene por dónde cogerse. Les están reclamando a la ciudadanía que tribute. Piden valores y no los tienen. Esto es una especie de hoguera de las vanidades», ha respondido Muñoz.

El portavoz del PP, Luis Eguiluz, ha expuesto que «en Juntas Generales, se reparten entradas, y no tributan por nada. Acaban de estar en Munich de viaje y seguro que momentos de ocio, han tenido. Los abonos son representación y para la fiscalización. No es prebenda, no es una cesta de Navidad o un jamón, es otra cosa diferente». «Nosotros le haremos llegar su postura al diputado de Hacienda y a Rementeria. ¿Qué problema hay en que hagan una consulta vinculante para esclarecer si tienen o no que tributar?», ha insistido Ibaibarriaga. El alcalde, Juan Mari Aburto, ha cerrado el debate con un dardo. «Recientemente vimos una obra en el Arriaga, usted estaba detrás de mí y ninguno pagamos por entrar. ¿Era una prebenda o representación?», ha preguntado.