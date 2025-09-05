Bilbao se vuelve loca

El éxito de la obra de teatro 'La llamaban loca' ha llevado a sus productores y a los responsables del Palacio Euskalduna a doblar las ... funciones desde ayer hasta su despedida, prevista para mañana a las 20.00 horas. Con la Sala 0D Aretoa llena hasta la bandera, el público rio y se emocionó con la historia de una mujer cuyo amor imposible dejó una huella imborrable en la memoria de Bilbao.

La obra, producida por Cid Fca, Borja Elorza y Aitato Producciones! y dirigida por Gurutze Beitia, con textos de Txemi Parra e idea original de Jon Marín, y con las técnicas Alaine Arzoz y Sole Carril, nos transporta al Bilbao de los años 70. La protagonista es Rosa, interpretada por Karmele Larrinaga, una mujer moderna, inteligente e independiente que trabaja como secretaria de dirección y disfruta de una vida acomodada. Su rutina se ve alterada por la llegada de Fortunata (Gemma Martínez), recién salida del pueblo, cuyas costumbres chocan frontalmente con las de su nueva jefa. Rosa se irrita con los hábitos tradicionales y prejuicios de Fortunata, mientras que esta no entiende las excentricidades de su señora. Poco a poco aprenden a convivir y afrontar situaciones tan absurdas como divertidas, llenas de complicidad y emoción. Todo ello bajo la sombra de un amor no correspondido que desencadena las extravagancias de Rosa y el empoderamiento de Fortunata.

