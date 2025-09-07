El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Félix Parte lamenta la falta de profesionales cualificados en el sector. Yvonne Iturgaiz
Félix Parte | Hostelero y propietario de 11 bares y restaurantes

«En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»

Calcula que sobran «entre el 10% y 15%» de locales y juzga clave la presencia de turistas. «Sin ellos, nos tambalearíamos»

Luis Gómez

Luis Gómez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:55

Félix Parte se ha convertido en uno de los grandes hosteleros de Bilbao. Explota 11 locales, entre los que figuran referentes como el Amaren, Aitaren, ... Markina, Víctor Montes, El Globo y La Olla. Emplea a más de 300 personas. «Es una gran responsabilidad», sonríe, mientras agradece la llegada de turistas. Admite que hay un exceso de oferta y calcula que sobran entre el 10% y 15% de bares y restaurantes.

