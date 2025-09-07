«En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»

Félix Parte se ha convertido en uno de los grandes hosteleros de Bilbao. Explota 11 locales, entre los que figuran referentes como el Amaren, Aitaren, ... Markina, Víctor Montes, El Globo y La Olla. Emplea a más de 300 personas. «Es una gran responsabilidad», sonríe, mientras agradece la llegada de turistas. Admite que hay un exceso de oferta y calcula que sobran entre el 10% y 15% de bares y restaurantes.

- ¿Qué tal está yendo el verano?

- Bien. En la línea del año pasado, que ya fue bueno. Igual julio nos despistó un poquito. Esperábamos algo más, pero bueno, nada preocupante.

- ¿Han hecho grandes cajas?

- Muy buenas. Suficientes para pagar todos los gastos que tenemos por delante. (Risas)

- ¿Los turistas son una bendición?

- Sin duda. Aquí no hay 'turistificación'. Si tenemos una plantilla de 300 trabajadores y todos los establecimientos con beneficios, es gracias al turismo. Si no, nuestra empresa se estaría tambaleando.

- ¿Cerrarían muchos negocios en un Bilbao sin visitantes?

- Por supuesto. En El Ensanche, el Casco Viejo... Hay negocios donde tienen muchísimo impacto.

- ¿Cuánto facturan los turistas?

- En algunos locales podría suponer en torno al 30% y otros en los que igual alcanza hasta el 50%.

- Una cantidad muy alta.

- Altísima. La hostelería no es como otras empresas. Tenemos unos costos de estructura enormes que no podemos rebajar. Si las ventas cayesen un 10%, no ganaríamos dinero. Y, con caídas de un 30%, sería la muerte. Por eso vendemos caro. No queda otra para ganar dinero

- Pese a la bonanza, numerosos hosteleros tienen graves problemas para contratar empleados.

- Lo preocupante no es que no haya empleados, sino la falta de trabajadores formados.

- ¿Cualificados?

- ¿Quieres encontrar un chef? Es imposible. ¿Quieres cocineros o jefes de sala? Cuesta mucho. Además, ahora se da algo que no pasaba antes.

- ¿Qué ocurre?

- Hay muchísima rotación. Cuando el trabajador empieza a ofrecer un rendimiento óptimo, cambia de trabajo.

- Hay calles intransitables de la cantidad de terrazas que hay en Bilbao.

- No lo comparto. Si comparas Bilbao con cualquier ciudad española y europea, será difícil que encuentres una con menos ocupación que la nuestra. De hecho, hace poco estuve en A Coruña.

- ¿Y?

- Había terrazas totalmente cubiertas, acristaladas, en soportales, en el centro... Ojalá tuviéramos las que hay en el resto de España. Eso no quiere decir que deba haber barra libre y que no haya que respetar a los vecinos.

- En la calle Diputación, hay que sortearlas de tantas como hay.

- ¿A qué le llama sortear?

- A la invasión de tanto espacio público.

- Hay cuatro metros de paso por cada lado. Para mí eso no es sortear. Y luego hay otra cosa. No le voy a decir que sean un bien social, pero son esenciales. ¿Quién no se sienta en una terraza cuando va de compras, de turismo o a trabajar?

- ¿El Ayuntamiento debería echar el freno?

- El Ayuntamiento lo que tendría que hacer, aunque es muy difícil, es discriminar y establecer a quién le tiene que dar más terraza o menos. Quizás los baremos municipales deberían ser otros.

- ¿Son injustos los actuales?

- Bueno...

- ¿A qué se refiere?

- Ahora mismo no se tiene en cuenta qué tipo de hostelería hace cada uno, con qué horarios trabaja, si abre los domingos, a cuántos trabajadores emplea...

«Escuchan más a los vecinos»

- ¿Acepta las quejas vecinales?

- Entiendo que una terraza puede molestar, pero hay veces que los vecinos se obsesionan y quieren quitar todas las terrazas. Y eso tampoco me parece justo. Las calles peatonales las pagamos entre todos los bilbaínos y todos tenemos derecho a disfrutarlas.

- Ya, pero a veces...

- La mejor manera puede ser sentarse a tomar un café. Los hosteleros tenemos que ser responsables y respetuosos, pero en muchas asociaciones vecinales representadas aparentemente por mucha gente... Las decisiones son de cuatro y los que aparecen son también cuatro, ¿no?

- Bueno...

- Tengo la sensación de que las instituciones escuchan más a los vecinos que a los hosteleros.

- La oferta es excesiva. Hay bares y restaurantes por todos los sitios.

- Estoy de acuerdo. Sobran locales, van a seguir sobrando y seguro que van a ir cerrando.

- ¿Qué excedente calcula?

- Entre un 10% y un 15%. Hoy en día hay que ser muy profesional para montar un bar y ganar dinero.

- ¿Por qué hay tanta gente que se la sigue jugando?

- Cada vez menos, y son proyectos que están condenados al fracaso.

- ¿Teme por el estallido de una burbuja hostelera?

- No, Bilbao es muy estable. Esto no es Madrid, ¿sabe? En Madrid igual hoy está de moda la calle Ponzano y dentro de un año desaparece. Aquí los locales perduran mucho, que es lo bonito. Competir ahora mismo en hostelería es complicado porque se necesitan profesionales muy cualificados que no hay.

- Pues llegan franquicias de todas las clases y lugares.

- Es la única salida. Si va a Estados Unidos, el 90% de los locales son franquiciados.

- Establecimientos sin alma.

- Y todos parecen hechos en serie. No hay que olvidar que mucha gente sigue viniendo a Bilbao con la intención de comer.

- Aunque casi han desaparecido los menús del día.

- Es la pescadilla que se muerde la cola. La comida ha subido un montón, los costes laborales...

- Cerraron el Lasa, Gredos...

- Y aquí es donde entran las franquicias. El que quiere algo barato tiene que ir a una franquicia a comer cualquier cosa, porque la hostelería de hoy en día ya no puede permitirse dar un menú por 14 euros.

- Tienen los precios por las nubes.

- Ojo, salgo por España y veo que los precios no están más baratos que en Bilbao.

- Las consumiciones son carísimas.

- Ya le digo que va a Málaga y en el sitio más barato una copa de vino cuesta 3,5 euros. Aquí podrá valer 2,5. No me parece que sean precios altos, pero sí le diré dónde hay una gran diferencia.

- ¿En qué?

- En la profesionalidad. Todos los locales están bien montados y la exigencia que tenemos por parte del Ayuntamiento, que no es una crítica, sino todo lo contrario, no la hay en otros sitios. Hay otra cosa también.

- ¿Cuál?

- Hasta ahora podíamos tener ciertas dudas sobre algunas cosas, pero tenemos algo claro que se llama TicketBai. Somos súper pulcros con las cuentas.

- ¿La totalidad de establecimientos cumple la normativa fiscal?

- Habrá locales que igual aún no, pero se aplica a todos los efectos.

- Con 100.000 personas menos que el año pasado, ¿qué tal les ha ido en la Aste Nagusia?

- Nosotros, habiendo menos gente, hemos facturado prácticamente igual que el año pasado.

- ¿Les afecta la competencia de las txosnas?

- Para mí no es rivalidad. Yo soy hostelero y ellos, una asociación.

- ¿Ve normal que se les haga cumplir con el TicketBai?

- No me parece muy higiénico que apliquemos el TicketBai a unos sí y a otros no. Otra cosa es que luego, por tratarse de una actividad cultural, deban tener ciertas prebendas, ciertas deducciones o ciertas exenciones. Otra cosa es que luego tengan que pagar impuestos o no. Yo ahí ya no me meto.