Bilbao revisa si los 35.000 residentes con distintivo OTA tienen derecho a conservarlo

A principios de este año hubo una intensa polémica porque el Ayuntamiento de Bilbao retiró sus tarjetas de residente a 4.500 usuarios de la ... OTA, y lo hizo sin previo aviso. Es decir, toda esta gente se encontró con una multa en el buzón por estacionar en zonas donde, creían, tenían derecho a dejar el coche. Ese volumen tan alto de personas afectadas era debido a que la comprobación llevaba dos años sin realizarse: a finales de 2023 acababa de entrar en vigor la nueva ordenanza y no se vio conveniente hacerlo.

La cuestión es que durante ese tiempo hubo gente que cambió de situación: el carné de conducir le fue retirado, cambió de coche, cambió de domicilio, tenía una deuda con el Ayuntamiento en vía ejecutiva... O que dejó de tener derecho a tener tarjeta para uno de sus vehículos, ya que la nueva ordenanza limita a dos los coches por domicilio. En algunos casos los afectados pudieron solventar el problema, y en otros nos. Pero se interpusieron cientos de reclamaciones contra el Consistorio y se criticó mucho que no se informase de esta situación.

Después de todo aquello, el Área de Movilidad y Sostenibilidad ha tomado nota y va a proceder de un modo más cauto. Acaba de anunciar de que a partir del próximo lunes «se comprobarán los datos de las más de 35.000 personas que tienen el distintivo de OTA para residentes para proceder a su renovación anual de forma automática, siempre que cumplan los requisitos». La novedad es que cuando el veredicto sea negativo «se comunicará a cada persona implicada las circunstancias de su incumplimiento para que regularice su situación antes del 1 de diciembre».

Para la renovación automática se comprobará si el vehículo está censado en Bilbao y dado de alta en la DGT, y si «el ámbito asociado al distintivo coincide con el ámbito de la dirección del empadronamiento del titular», ha informado el departamento dirigido por la socialista Nora Abete. También se revisará que el titular esté al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Bilbao y que no se supere el número máximo de distintivos por vivienda, que son dos. «Las personas con vehículo de renting o leasing deberán acreditar contrato en vigor de esta modalidad de alquiler del vehículo para todo el año 2026».

En el caso de que se detecte el incumplimiento de algún requisito o la falta de la documentación necesaria para disponer del distintivo OTA, «el Ayuntamiento se pondrá directamente en contacto con la persona afectada». Se le informará de las circunstancias del incumplimiento que imposibilitan la renovación automática y del plazo para regularizar su situación antes del 1 de diciembre.

Los mensajes se enviarán a través de sms al teléfono móvil, el correo electrónico o, en caso de no disponer de estos canales, a la dirección postal del titular, que también podrá comprobar su situación sobre esta cuestión a través de la APP Bilbao Park y la web municipal (próximamente).

Regularizar la situación

Las personas que tengan que regularizar su situación deberán ponerse en contacto con la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Servicio de la OTA en la calle Lersundi nº5, de forma presencial, de lunes a viernes: de 8:30h a 18:30h y los sábados de 8:30 a 14:00, o a través del teléfono 94.470.10.47.

En caso de que no se produzca esta regularización se procederá a dar de baja automáticamente la autorización de estacionar en zona de residente a partir del 1 de enero de 2026.

Unas 16.000 personas disponen de la aplicación Bilbao Park. Según el Ayuntamiento es bastante recomendable tenerla porque «además de poder comprobar en tiempo real su situación respecto al estado de sus distintivos, permite gestionar el aparcamiento en la zona OTA desde el móvil, pagar y ampliar el tiempo sin ir al parquímetro, recuperar el tiempo no consumido, recibir avisos de expiración, o gestionar el pago a través de tarjeta bancaria».