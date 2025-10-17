El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un conductor ajeno a esta información se sube a su coche. Luis Ángel Gómez

Bilbao revisa si los 35.000 residentes con distintivo OTA tienen derecho a conservarlo

El año pasado se les retiró la tarjeta a 4.500 usuarios sin aviso previo, lo que motivó una avalancha de reclamaciones

Luis López

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:54

Comenta

A principios de este año hubo una intensa polémica porque el Ayuntamiento de Bilbao retiró sus tarjetas de residente a 4.500 usuarios de la ... OTA, y lo hizo sin previo aviso. Es decir, toda esta gente se encontró con una multa en el buzón por estacionar en zonas donde, creían, tenían derecho a dejar el coche. Ese volumen tan alto de personas afectadas era debido a que la comprobación llevaba dos años sin realizarse: a finales de 2023 acababa de entrar en vigor la nueva ordenanza y no se vio conveniente hacerlo.

