Bilbao proyecta ensanchar aceras e incorporar nuevas zonas verdes en Deusto

Más espacio para los peatones y menos para el tráfico rodado. El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este miércoles en la Junta de Gobierno local ... la reurbanización de la calle Rafaela Ybarra, situada en el barrio de Deusto. El objetivo del proyecto, dotado con 1,2 millones de euros y priorizado por los vecinos a través del Plan Auzokide, será hacerla más accesible. Para ello, el Consistorio ampliará las aceras de toda la vía (entre la plaza de San Pedro y la Ribera de Botica Vieja) e incorporará mobiliario urbano nuevo, además de jardineras, que sirvan como «elemento de conexión» entre las zonas recientemente renovadas, como la plaza San Pedro y la Avenida Madariaga. Una vez adjudicada e iniciada la obra, el plazo de ejecución será de once meses.

Al finalizar las obras, el espacio destinado al tráfico rodado se reducirá en 300 metros, que serán ganados por los peatones. Además, se incorporarán 40 metros cuadrados de zonas verdes, ahora inexistentes. Las obras se dividirán en tres fases. Los primeros trabajos se centrarán en el tramo en el que se registra un mayor tránsito peatonal. Esto es, entre Lehendakari Agirre y avenida Madariaga. En este espacio, se proyecta ampliar las aceras de los números impares, que superarán los seis metros de ancho y se colocarán nuevas zonas de vegetación urbana. Para llevar a cabo este cambio, se estrechará la banda de aparcamiento (se mantendrán los huecos de estacionamiento de la acera con números pares) y se reducirá la anchura de la carretera.

El segundo tramo afectará al espacio que discurre entre avenida Madariaga y Blas de Otero. Fuentes municipales detallan que en esta zona se renovarán los alcorques de los árboles. También se ampliarán las aceras hasta los 4,40 metros y se reducirá el ancho de la carretera hasta los 3,5 metros. En cualquier caso, obra «no comprometerá la funcionalidad del tráfico rodado», confirma el Ayuntamiento. El tercer tramo se prolongará entre Blas de Otero y la Ribera de Botica Vieja. La actuación se limitará a hacer más accesible la acera de los número impares.