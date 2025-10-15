El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una vez arranquen las obras, el plazo de ejecución será de 11 meses. A. B.

Bilbao proyecta ensanchar aceras e incorporar nuevas zonas verdes en Deusto

El Ayuntamiento invertirá 1,2 millones en reurbanizar la calle Rafaela Ybarra para hacerla más accesible

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:32

Más espacio para los peatones y menos para el tráfico rodado. El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este miércoles en la Junta de Gobierno local ... la reurbanización de la calle Rafaela Ybarra, situada en el barrio de Deusto. El objetivo del proyecto, dotado con 1,2 millones de euros y priorizado por los vecinos a través del Plan Auzokide, será hacerla más accesible. Para ello, el Consistorio ampliará las aceras de toda la vía (entre la plaza de San Pedro y la Ribera de Botica Vieja) e incorporará mobiliario urbano nuevo, además de jardineras, que sirvan como «elemento de conexión» entre las zonas recientemente renovadas, como la plaza San Pedro y la Avenida Madariaga. Una vez adjudicada e iniciada la obra, el plazo de ejecución será de once meses.

