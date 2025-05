«Bilbao está de moda en Nueva York»

El escritor Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970) lleva 7 años afincado en Nueva York, aunque sostiene que, en realidad, nunca ha abandonado el País Vasco. «Paso ... muchos momentos del año en Euskadi y eso me hace sentir como si nunca me hubiera ido», comenta, sentado en un café del bullicioso parque de Bryant Park, donde se cita con EL CORREO. Su obra más famosa es 'Bilbao-New York-Bilbao'. Son 240 páginas ambientadas en un vuelo transoceánico entre ambas ciudades y, pese al título, la novela es fiel a la realidad de cuando se publicó (2008) porque lleva a su protagonista a hacer escala en Fráncfort, como paso previo a su desembarco final en la Gran Manzana.

«Si hoy tuviera que escribir este libro, afortunadamente, sería diferente», plantea Kirmen, en alusión a la ruta aérea que hoy comenzará a funcionar. El primer avión de la historia que unirá Estados Unidos con Loiu de forma directa despegará esta noche desde el aeropuerto de Newark (situado a 25 kilómetros de Manhattan) y llegará a Bizkaia mañana por la mañana. Todo un hito. Operará tres veces por semana hasta el 24 de septiembre y cabe la posibilidad, si la aerolínea United Airlines alcanza el umbral de rentabilidad, que se convierta en un destino permanente, no solo en épocas estivales. «Con un enlace directo, escribir mi novela habría sido más lineal, más fácil...», bromea.

El escritor ondarrutarra, que da clases de literatura creativa en la Universidad de Nueva York, se muestra feliz con esta nueva ruta. No es el único. La comunidad vasca en la ciudad está entusiasmada. «Últimamente, en el wasap de la gente de la Euskal Etxea de Brooklyn no se habla de otra cosa», se sincera Myriam Mugica, vicepresidenta de la entidad más antigua de las que representan a la diáspora vasca. Fue fundada en 1913. Casi todos lo ven como una manera de mantenerse «más cerca» de sus raíces. Esperan que sus familiares y amigos ya no tengan «excusa» para visitarles. Pero, además, están convencidos de que el proyecto será muy bien acogido por los neoyorquinos a los que les gusta conocer sitios nuevos.

Lo más curioso es que las autoridades y United Airlines, la aerolínea que ha apostado por el primer vuelo transoceánico de Bilbao, quieren obsequiar con un regalo a cada pasajero del viaje inaugural. Es una sorpresa que no quieren desvelar, pero una de las ideas que se ha barajado es la entrega de un ejemplar de 'Bilbao-New York-Bilbao'.

Kirmen viste vaqueros, camiseta blanca y una americana informal. Pendiente en su oreja derecha y varios anillos en las manos. Sonríe a cada pregunta. Le divierte la entrevista, porque apenas se toca la literatura, el mundo en el que sabe desenvolverse. Pero resulta que el escritor vizcaíno es también todo un experto en aviación. «A uno de mis hijos le apasionan los Airbus y, sobre todo, los Boeing». Y, tal y como narra en su libro, galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 2009, sabe bien lo que es volar entre Euskadi y Estados Unidos. Cuando acabe este año, lo habrá hecho hasta en seis ocasiones.

«Mira -dice con el sello de autoridad que da la experiencia- el viaje de ida es muy emocionante, aunque sea con escala. Vienes fresco, vuelas de día, mientras se hace de noche en Europa. Vamos que es como si te regalaran un día más en tu vida», se ríe con una amplia carcajada. «Y llegas a Nueva York todavía con luz natural. La ciudad te sonríe, es un subidón: Manhattan enamora por su arquitectura, por su gente, por su movimiento...».

Lo malo es la vuelta. «Ahí ya despegas de noche, tienes que obligarte a dormir algo porque, si no, el 'jet lag' te da un mazazo. Después está la escala. Claro, la maldita escala que te lleva a Ámsterdam, Londres, Madrid, Lisboa... Yo he parado hasta en Milán. Y te bajas del primer avión como trasnochado, de 'gaupasa'. Si tienes la suerte de no perder el vuelo o de que no te extravíen las maletas, pues todavía te queda un segundo salto para alcanzar tu casa y resulta horroroso porque lo que más deseas es llegar cuanto antes».

«No son turistas de sol»

Con el nuevo enlace directo, la mayoría de estos «engorrosos» problemas desaparecen. «Va a ser una gran comodidad». En el libro más afamado de Kirmen, el protagonista pasa cierto apuro en Fráncfort. «He franqueado el control y he respirado. Estoy más tranquilo», escribe el personaje, sabiendo que ha estado cerca de perder el enlace.

Kirmen está seguro de que el vuelo de United, que por ahora solo funcionará hasta el 24 de septiembre, va a ser un éxito. «Euskadi lleva un tiempo de moda entre los neoyorquinos. Se interesan por el euskera, les encanta nuestra gastronomía y la cultura. No es gente que viaje para tostarse al sol en la playa. Es un turismo más relajado, de ver museos, leer, dar un paseo, comer bien... Yo creo que va a encajar perfectamente con nuestro país y va a amplificar el foco que ya estaba puesto sobre nosotros». Para el autor de 'Bilbao-New York-Bilbao' esta ruta es «una oportunidad» que debemos aprovechar para mostrar al mundo «el pequeño y maravilloso rincón que habitamos».

El sentir de los vascos de la costa Este

Myriam Mugica Euskal Etxea de Brooklyn «Mi hijo ya tiene billete para pasar más tiempo con sus aitites»

Myriam Mugica es natural de Iparralde. Trabaja en las Naciones Unidas y es vicepresidenta de la Euskal Etxea de Nueva York. «Tenemos muchas esperanzas en este vuelo», dice. «Mi madre vendrá en julio y se llevará a mi hijo de 10 años para pasar el verano. Luego él volverá solo. Algo que únicamente es posible con esta ruta porque no hay escalas». Las aerolíneas no autorizan a volar a niños tan pequeños sin compañía si tienen que hacer transbordo. «Para mí es estupendo que Imanol pueda pasar más tiempo con sus aitites. Para la comunidad vasca abre oportunidades de recuperar un vínculo que, en algunos casos, se está derritiendo por la distancia».

José Ángel Sainz Profesor universitario «Nuestros amigos ya no tienen excusa para venir a vernos»

José Ángel Sainz es de Basauri pero lleva mucho tiempo afincado en Virginia, dando clases para la Universidad de Mary Washington. Será un usuario convencido del nuevo vuelo. «Me parece estupendo todo el proyecto», valora. «Nuestros amigos ya no tienen excusa para venir a vernos», bromea. «Las escalas son siempre dolorosas porque estás deseando llegar». El basauritarra también ve con muy buenos ojos que el aeropuerto elegido sea el de Newark y no el tradicional JFK. «Las cosas se han puesto aquí complicadas con Donald Trump y Newark es un aeropuerto más amable que JFK para entrar al país. Es más fluido. Creo que eso es una enorme ventaja».

Eder Marino Restaurante Txikito Manhattan «Veo que hay vuelos a buen precio pero solo en unas pocas fechas»

Eder Marino es hijo de Marino Montero, todo un personaje de la vida cultural de Bilbao. Hace dos décadas que Eder cruzó el Atlántico para emprender en Nueva York. Hoy gestiona tres restaurantes, entre ellos el Txikito, un establecimiento de la Novena Avenida donde precisamente la Diputación de Gipuzkoa hizo un evento promocional de la nueva conexión con Euskadi entre touroperadores estadounidenses. El restaurador es uno de los pocos vascos a los que no le acaba de convencer el proyecto de United, quizás porque lo ve como una ruta difícil para el viaje de negocio. «Hay algunos billetes a buen precio, pero en muy pocas fechas, el resto de días es caro».