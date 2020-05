Bilbao advierte por carta a los hosteleros que deben evitar desmanes en las terrazas Maika Salguero Días después de que el alcalde alertara con sanciones a los infractores, los afectados reprochan la actitud del Ayuntamiento: «No todos nos hemos pasado como ha sucedido en la parte alta de Ledesma» LUIS GÓMEZ Jueves, 14 mayo 2020, 14:01

En la política de mano dura que el Ayuntamiento de Bilbao ha emprendido para combatir los desmanes y aglomeraciones ocurridas en algunas terrazas de la ciudad nada más arrancar la fase 1 de desconfinamiento, el área de Servicios y Calidad de Vida ha instado a los hosteleros a disponer de personal suficiente en el exterior de sus establecimientos para «preservar el cumplimiento» de las normas de seguridad. El mensaje del Consistorio se produce después de que el martes el alcalde, Juan Mari Aburto, anunciara sanciones para los que incumplan las medidas de distanciamiento social de dos metros.

El Consistorio comenzó a entregar ayer cartas en mano a los titulares de los negocios radicados en algunas de las arterias más céntricas de la ciudad y les llamó la atención al constatar «que hay gente que habla con los clientes sentados en las mesas». Los hosteleros aseguran que los responsables municipales les han afeado la conducta por este motivo y que les han recordado que en el espacio asignado a terraza «no podrá haber usuarios de pie» y que todos los clientes «deberán encontrarse sentados».

La entrega en mano de estas notificaciones ha sorprendido a los hosteleros, que no han ocultado su malestar. «Me la trajeron ayer, pese a que no nos hemos pasado en ningún momento, como sí ha sucedido, en cambio, en la parte alta de Ledesma», reprocha un empresario.

«¿A qué viene esta persecución?»

Otro profesional de la zona de Jardines de Albia, que ha pedido permiso al Ayuntamiento para proceder a la ampliación de su velador, tampoco entiende la «persecución» a la que dicen verse sometidos por los responsables municipales: «Solicito una autorización para disponer de más espacio y me traen esto. Para unas cosas no tienen tiempo de contestar, pero para traernos este papel sí que lo tienen, que me vino una chica a explicármelo», se queja.

Otro empresario de Indautxu cree que parte de los problemas de aforo se resolverían y muchos locales «abrirían» si la Corporación acelerase las gestiones para ampliar la superficie de las terrazas que continúan cerradas por falta de rentabilidad. «Se normalizaría en gran medida el asunto», defienden.

Algunos hosteleros han recriminado también las diferentes «varas de medir» de los agentes municipales y han denunciado que el control se intensifica en algunas áreas «en particular», mientras que en otras «se relajan las inspecciones. En mi calle hay patrullas constantes, pero en otras he visto que no dicen nada», censuran.

En las misivas que están entregando a dueños de bares y restaurantes, se incide en normas de obligado cumplimiento ya conocidas por el sector. Se les remarca la prohibición de consumir en las «inmediaciones» de sus locales, así como fuera del velador. En el caso de que el establecimiento prepare comidas para llevar a casa, «la cola», advierten, deberá realizarse tanto fuera del mismo como del espacio destinado a terraza, al tiempo que se les informa de la necesidad de respetar la distancia «de seguridad iInterpersonal».

Desinfectar 6 veces los baños

Las medidas dictadas por Tomás del Hierro, director de Espacio Público, establecen que, «en ningún caso», los clientes podrán acceder al interior de los locales para ser atendidos y recalca que solamente estará permitido el paso para «hacer uso de los aseos». En los baños, se precisa en estas notificaciones, solo podrá entrar una persona, salvo que requiera asistencia, «en cuyo caso podrá pasar junto a un acompañante».

El Consistorio alerta a los hosteleros que deberán limpiar y desinfectar los aseos seis veces, «como mínimo», al día y también el equipamiento de la terraza, en particular mesas y sillas, «así como cualquier otra superficie de contacto», entre un cliente y otro. «Queda completamente prohibida», termina el comunicado, la apertura de zonas de servir con acceso desde el exterior, así como baldas y bancos en el retranqueo del establecimiento.