Aburto: «Se sancionará a hosteleros y clientes si incumplen la distancia de dos metros» Las imágenes de aglomeraciones de ayer de la calle Ledesma provocan la advertencia del alcalde Martes, 12 mayo 2020

Las imágenes de aglomeraciones ayer en la calle Ledesma de Bilbao, donde hasta seis bares tuvieron que cerrar por no poder cumplir con las medidas de seguridad, corrieron como la pólvora por los whatsapps de los vizcaínos. La reacción del alcalde no se ha hecho esperar. Juan Mari Aburto ha lanzado un «mensaje de emergencia» ante los incumplimientos que se produjeron en el primer día de la fase 1 de la desescalada y ha asegurado que se sancionarán a hosteleros y ciudadanos si no se respetan las normas, entre ellas la de guardar una distancia de dos metros entre personas.

En declaraciones a Radio Euskadi, Aburto se ha referido, de esta manera, a la situación que se produjo con la apertura de terrazas que incumplían, en algunos casos, la distancia social entre clientes. El alcalde de Bilbao ha apelado a la responsabilidad si se quiere seguir avanzando en el camino hacia la 'nueva normalidad'.

El alcalde ha indicado que la ciudadanía sabe que «no se puede estar de pie en torno a una mesa tomando algo» y «el que lo haga va a tener todo el peso de la Policía Municipal de Bilbao». «Multaremos a todo aquel que incumpla, hosteleros o ciudadanos, esa va a ser la actuación de la Policía Municipal en el día de hoy», advierte. «Está en juego la salud pública».

A esta advertencia se suma el alcalde de Vitoria y presidente de Eudel, Gorka Urtaran, que elogia «el acierto del Gobierno vasco para establecer mayores restricciones a la fase 1» de la desescalada, más allá de lo aconsejado por el Ministerio de Sanidad, para así «avanzar más seguro».