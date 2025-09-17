Bilbao cambia terraplén baldío por chalé para demoler El Ayuntamiento se desprende de una parcela en Begoña para adquirir otra próxima donde habilitar un nuevo parque

Luis López Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:38 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bilbao va a cambiar un terraplén baldío del que es propietario por una parcela donde hay un viejo chalé que va a demoler, sí. La operación será ratificada en el pleno municipal de la próxima semana. Se dará así el 'ok' a una iniciativa presentada por la firma Atucha S.A. que, en última instancia, terminará con una ampliación del gimnasio Metropolitan, por un lado, y con un nuevo parquecito, por otro.

Parece enrevesado pero no lo es. El Ayuntamiento es propietario de una zona verde que viene a ser un terraplén baldío bajo la basílica de Begoña, junto al gimnasio Metropolitan de la calle Masustegi. Es la zona que se encuentra bajo la piscina del hotel que está en la parte alta, en Zumalacárregui. Pues bien, según ha explicado hoy el concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza, la administración va a desprenderse de esa parcela, donde se procederá a la ampliación de las instalaciones deportivas anejas.

Ampliar Terraplén donde se ampliará el gimnasio Metropolitan.

A cambio, el Ayuntamiento va a recibir una cantidad de dinero que se está ahora calculando, y un chalé próximo: el que está en sobre un pequeño promontorio entre Zumalacárregui y Pablo Zamarripa, al otro lado del hotel. Es una construcción de aspecto tradicional que, avanzó Abaunza, se va a demoler para, en su lugar, habilitar un espacio verde. Antes, se va a «enrasar la zona», es decir, ponerla a nivel de la calle, para que sea accesible.

El concejal de EH Bildu, Karlos Renedo, preguntó durante la comisión en la que se da paso a las iniciativas para pleno, por qué no se conservaba el inmueble para ponerlo a disposición de asociaciones ciudadanas o para cualquier otra actividad de naturaleza pública. Respondió Abaunza que se trata de un edificio pequeño, con unos 145 metros cuadrados por planta, y poco accesible. Tanto en su interior, como desde el exterior. Así que pasará a la historia y en su lugar se pondrá un parque, que compensará además la pérdida de la zona verde donde se ampliará el gimnasio.

Temas

Bilbao