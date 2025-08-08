Batalla en el Mercado de Otxarkoaga

El conflicto que varios tenderos del mercado de Otxarkoaga mantienen desde hace décadas ha hecho estallar una batalla por el control del centro de abastos. ... Las posturas, aparentemente irreconciliables, han hecho saltar por los aires la sociedad que gestionaba el espacio y motivado la expulsión de los responsables de dos de los comercios más antiguos. La Pollería Txetxu y la Frutería Henar deberán abandonar la plaza antes de finales de mes, aunque desde este mismo sábado tienen prohibido vender su género.

El mercado de Otxarkoaga es propiedad del Ayuntamiento, aunque su gestión es indirecta. Es decir, el Consistorio tiene cedida la administración y explotación a los propios comerciantes a través de una sociedad limitada. Mercado de Otxarkoaga S.L. fue fundada en 1995 por los propios tenderos que en aquel momento trabajaban en la plaza, incluidos los dos que ahora deben abandonarla. La sociedad mercantil se disolvió, de manera voluntaria, el pasado 8 de julio en una junta general extraordinaria debido a las malas relaciones con los responsables de los dos negocios que deben salir tras perder el pulso que han echado al resto.

La gestora del mercado no debía revisarse hasta septiembre del año que viene, pero la disolución ha precipitado los acontecimientos. Al encontrarse de repente sin administradores, el Ayuntamiento solo vio dos posibles soluciones: el cierre temporal del mercado hasta llevar a cabo una nueva licitación o elegir una nueva dirección provisional. Según ha podido saber EL CORREO, se pusieron sobre la mesa varias candidaturas. Una de ellas reunía a seis comerciantes de la plaza. Todos excepto los dos con los que el resto mantienen una mala relación.

El Consistorio, finalmente, optó por otorgar la gerencia a este grupo, al considerar que «cumple con los requisitos de variedad y mayor número de integrantes, lo que permite que el mercado de Otxarkoaga se mantenga abierto dando servicio a las y los vecinos de la zona», según explicaron portavoces municipales. La consecuencia inmediata del cambio de gestores es la salida de los dos comercios que no forman parte de la dirección. Los negocios familiares llevan más de 40 años cara al público y se ven obligados a echar el cierre este sábado y desalojar por completo el espacio antes del 29 de agosto.

Concentración vecinal

Ayer por la mañana varias decenas de vecinos del barrio se concentraron frente al mercado en apoyo a los comerciantes que regentan los dos negocios, quienes se niegan a abandonar los puestos. Tanto la frutería como la pollería, a pesar de ser únicamente dos comercios, ocupan gran parte del espacio disponible en el mercado. El área en el que cada uno de ellos expone sus productos abarca tres emplazamientos enteros, y la frutería es la más grande del recinto. «Es una pena que cierren dos de los negocios del barrio que llevan varias generaciones abiertos», se lamentaban algunos de los residentes. La Frutería Henar se creó en 1983, cuando salieron a subasta las primeras plazas del mercado. Otros vecinos también mostraron su «malestar» por la oferta comercial de la zona, que consideran «escasa».

La elección de una nueva gestora permitirá al mercado mantener su actividad y seguir abasteciendo a sus vecinos de productos frescos de proximidad. Al menos de manera provisional, hasta que el Ayuntamiento de Bilbao, en un plazo todavía por determinar, convoque el concurso público para elegir oficialmente a la nueva administración. Los comerciantes de los negocios que cerrarán han lanzado juntos una campaña de recogida de firmas mediante la plataforma change.org, donde acumulan más de 300 firmas para tratar de evitar que tengan que abandonar el mercado. La nueva gestora y sus integrantes han declinado hacer declaraciones.