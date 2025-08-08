El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Clientes en el mercado municipal de Otxarkoaga, Bilbao. Mireya López

Batalla en el Mercado de Otxarkoaga

Un conflicto que varios tenderos arrastran desde hace décadas provoca la disolución de la gestora del centro y la expulsión de dos negocios

Alin Blanco

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:59

El conflicto que varios tenderos del mercado de Otxarkoaga mantienen desde hace décadas ha hecho estallar una batalla por el control del centro de abastos. ... Las posturas, aparentemente irreconciliables, han hecho saltar por los aires la sociedad que gestionaba el espacio y motivado la expulsión de los responsables de dos de los comercios más antiguos. La Pollería Txetxu y la Frutería Henar deberán abandonar la plaza antes de finales de mes, aunque desde este mismo sábado tienen prohibido vender su género.

