El Ayuntamiento suspende la salida de los dos puestos históricos del mercado de Otxarkoaga

El Ayuntamiento ha decidido suspender provisionalmente la salida de los comerciantes de los dos históricos puestos del Mercado de Otxarkoaga. El Consistorio había dictado que ... hoy sería el último día en el que podrían vender sus productos, pero ante el recurso presentado uno de los dos tenderos, ha decidido aplazar su desalojo hasta que se resuelva la apelación. La Pollería Txetxu y la Frutería Henar estaban obligados a abandonar los puestos que habían ocupado durante más de 40 años debido a que la mala relación con el resto de tenderos había derivado en la disolución de la empresa que gestionaba el mercado y, consecuente, la expulsión de estos dos comercios.

El mercado municipal de Otxarkoaga es propiedad del Ayuntamiento, aunque su gestión es indirecta. Es decir, el Consistorio tiene cedida la administración y explotación a los propios comerciantes a través de una sociedad limitada. Mercado de Otxarkoaga S.L. fue fundada en 1995 por los propios tenderos que en aquel momento trabajaban en la plaza, incluidos los dos que hoy debían abandonarla. La sociedad mercantil se disolvió, de manera voluntaria, el pasado 8 de julio en una junta general extraordinaria debido a las malas relaciones con los responsables de los dos negocios.

La gestora del mercado no debía revisarse hasta septiembre del año que viene, pero la disolución precipitó los acontecimientos. Al encontrarse de repente sin administradores, el Ayuntamiento solo vio dos posibles soluciones: el cierre temporal del mercado hasta llevar a cabo una nueva licitación o elegir una nueva dirección provisional. Según ha podido saber EL CORREO, se pusieron sobre la mesa varias candidaturas. Una de ellas reunía a seis comerciantes de la plaza. Todos excepto los dos con los que el resto mantienen una mala relación.

El Consistorio optó por otorgar la gerencia a este grupo, al considerar que «cumple con los requisitos de variedad y mayor número de integrantes, lo que permite que el mercado de Otxarkoaga se mantenga abierto dando servicio a las y los vecinos de la zona». La consecuencia inmediata del cambio de gestores era la salida de los dos comercios que no forman parte de la dirección, pero esta misma mañana el Ayuntamiento ha decidido estimar el recurso de alzada presentado por José Antonio Merino, propietario de la Frutería Henar, y aplazar su expulsión hasta que se resuelva dicha apelación. Este proceso, según explicaron portavoces municipales, podría dilatarse hasta un mes, por lo que sería en septiembre cuando se determinaría si los tenderos deberían abandonar o no los negocios familiares que regentan desde hace más de 40 años.