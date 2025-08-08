El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo del mercado de Otxarkoaga. Luis Ángel Gómez

El Ayuntamiento suspende la salida de los dos puestos históricos del mercado de Otxarkoaga

Los dos comercios podrán seguir vendiendo sus productos hasta que se resuelva el recurso interpuesto por uno de ellos

Alin Blanco

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:36

El Ayuntamiento ha decidido suspender provisionalmente la salida de los comerciantes de los dos históricos puestos del Mercado de Otxarkoaga. El Consistorio había dictado que ... hoy sería el último día en el que podrían vender sus productos, pero ante el recurso presentado uno de los dos tenderos, ha decidido aplazar su desalojo hasta que se resuelva la apelación. La Pollería Txetxu y la Frutería Henar estaban obligados a abandonar los puestos que habían ocupado durante más de 40 años debido a que la mala relación con el resto de tenderos había derivado en la disolución de la empresa que gestionaba el mercado y, consecuente, la expulsión de estos dos comercios.

