El Ayuntamiento de Bilbao limitará el horario de los 'tardeos' de San Mamés hasta la 1 El concejal de Urbanismo avanza que se modificará la ordenanza de hostelería para regular las actividades o congresos que se celebren en establecimientos públicos

Andrea Cimadevilla Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:48 | Actualizado 16:58h.

Los 'tardeos' que se celebren en el anillo de San Mamés no podrán excederse de la una de la madrugada en un futuro. El Ayuntamiento de Bilbao modificará la ordenanza de hostelería para regular el horario de las actividades que se lleven a cabo en equipamientos públicos, como es el caso de las fiestas que se organizan en esta zona de La Catedral.

La medida ha sido avanzada este jueves por el concejal de Urbanismo, Asier Abaunza, tras una iniciativa impulsada por el Partido Popular en la que se pedía regular este tipo de espacios al constatar que en San Mamés se han celebrado grandes fiestas hasta entrada la madrugada. El 28 de diciembre, por ejemplo, el anillo acogió una fiesta con capacidad para 1.000 personas que se alargó hasta las 4.00 horas.

Abaunza ha asegurado que en algunos espacios públicos se han dado eventos que podrían compararse con «los que acogen los pubs y las discotecas». «La modificación de la ordenanza contemplará la realización de eventos en equipamientos públicos, pero no queremos que se conviertan en discotecas», ha asegurado Abaunza. Para ello, limitarán el horario máximo de apertura hasta la una de la madrugada. Pero aún no han confirmado cuándo se llevará a cabo dicha modificación. Lo que sí ha afirmado el responsable municipal es que «será positivo para los gestores y los programadores de esas actividades culturales».

Ahora bien, este cambio de ley no solo afectará a los 'tardeos', sino a todas aquellas actividades o congresos que se desempeñen en un espacio de uso público, como podría ser el Euskalduna o Bilborock. El PP ha defendido que regular estos eventos «es una protección para el organizador, para el cliente y para el vecino».